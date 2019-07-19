新人經痛請半天！老闆猛酸「把病醫好」：會把她fire掉　神邏輯網砲翻

▲經痛讓不少女生苦不堪言！（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

男生永遠無法體會，女性生理期來的身體折磨！一名女員工剛到新公司，因生理痛逼不得已請半天假，沒想到老闆向友人抱怨，「應該是會把她fire掉」，讓友人實在不下去，決定PO對話圖，讓大批網友火冒三丈！

一名女網友在臉書《爆怨公社》PO出4張對話圖，一名男性友人疑似當主管，用LINE詢問「妳有請過生理假嗎？」然而原PO從來沒請過，回應「但可以請，符合勞基法，怎樣，你同事請唷？」此話一出，開啟友人滿腔怒火，大肆抱怨「妳不覺得，請生理假的人，很敢嗎？」

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▲友人竟把月經痛當成病！（圖／翻攝臉書爆怨公社，下同）

原來有新人僅報到3星期，就因為生理痛而請假，友人不悅直呼，「哀～好扯」、「半天…下午回家」，其實新人有透露，以前就有經痛的症狀，而原PO也幫忙解釋，「有些人真的會很痛」。

然而原PO根本無法理解，「如果是這樣，不是應該要趕緊看醫師，把病醫好」，此話一出，讓原PO開始回嗆「這看不好的，要生小孩」、「你太old school了，這年頭已經不是奴性時代了，我們都常常請假幾小時先走，只要事情有處理好，為何不行？」

「她也不想經痛啊！」原PO動之以情苦勸，盼友人能將心比心，怎料友人依然故我，甚至自私喊話「如果這個人每25至28天請生理假，那這樣怎麼辦？」原PO傻眼回應，「為啥不可？」結果友人神邏輯表示「應該是會把她fire掉～」、「當然不行啊～這什麼鬼～每個月都在請生理假，成何體統？」

原PO一秒理智線斷裂，不想再繼續浪費口舌，乾脆PO出來讓大家評評理，短短1小時就掀起網友罵爆，「生理期，不是病」、「如果他有老婆，也真的是奇蹟了」、「這種朋友真的不用交了」、「哪一間公司啊，公佈出來，別去應徵」、「也太沒同理心了吧！希望他下輩子投胎當女的，就知道經痛是多麽痛苦的一件事」、「祝他別生女兒」、「台灣奴工的悲哀」、「經痛真的很折磨，而且我生完小孩也沒有變好」、「這種公司不待也罷了！生理痛請個半天假，就要被說那些話，也不用期望公司會多替員工著想了。一點同理心都沒有」。

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