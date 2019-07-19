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鼎泰豐炒飯太銷魂！內行人揭SOP...超關鍵「1.6g神秘調味包」曝光

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▲鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲鼎泰豐好吃的祕密究竟為何呢？（圖／記者黃士原攝）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

粒粒分明、蛋香四溢的鼎泰豐炒飯，雖然看似簡單，卻征服許多人的味蕾。一名網友發文求解，「為啥那麼好吃，到底怎麼弄？」釣出內行人揭開內幕，甚至透露了每份炒飯所需的關鍵調味包。

1958年創立的鼎泰豐，從原本的油行轉型巷口小吃，一路摸爬滾打躋身世界美食舞台，除了觀光客必朝聖外，也深受台灣人喜愛，其中炒飯就擄獲大票饕客的心，在網上也不乏討論。

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▲鼎泰豐炒飯。（圖／Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

▲金黃色澤加上粒粒分明，看起來超誘人。（圖／Angelo Su @Flickr CC BY 2.0）

就有網友在PTT驚呼，「XXX蝦仁肉絲炒飯，媽呀就一個炒飯而已為啥那麼好吃，連我家巷口都被屌打，沒加醬油也沒辣椒，到底怎麼弄的？」

貼文一出引發熱議，一名內行人指出，鼎泰豐用的米是台梗九號，這種米有個最大的特性就是，即使放冷了也不失風味，所以很多日料、連鎖壽司店都會用，「醬油他們以前是用鬼女神醬油，近年好像換了，以前炒飯加醬油不用錢，現在就要多收錢。」

▲鼎泰豐炒飯太銷魂。（圖／翻攝自PTT）

▲網友透露調味SOP。（圖／翻攝自PTT）

他表示，鼎泰豐每天那麼多炒飯，要炒到每一盤不出包、味道一致，也是他們的強項，「肉絲是早上嘉一香現宰的新鮮電宰豬肉，回來處理過的，然後中央工廠有個機器專門做炒飯用的鹽包，但每個師傅的手感不一，口味更有淡有鹹，難保每次下的鹽量一致，為此他們把每一份炒飯所需的進口海鹽和調味料，以1.6克裝成一包，店內廚師炒飯時輕輕一撕，就可以均勻灑在炒飯上，當然蝦仁炒飯、肉絲炒飯等，用的鹽包不同。

原po直言，鼎泰豐就是吃服務的，維持好材料，趁著新鮮處理，用標準化SOP，正是這家店厲害的地方。另外，他也私心推薦鼎泰豐的「紅油炒手（蝦肉）」，相較於炒飯他更愛吃這個。

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▼來自世界各地的饕客朝聖鼎泰豐。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼永康商圈人氣名店-鼎泰豐,鼎泰豐,觀光客,排隊,人氣名店,米其林。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：鼎泰豐,鼎泰豐炒飯,神秘調味包,饕客,台梗九號,PTT,SOP

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