網聊3個月！美國留學哥一張「吊嘎躺床照」Man爆　她南下見本人…崩潰落跑

▲凹嗚～左邊的弟弟很可以餒！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

有女網友日前認識了一位男網友，她貼出對方在網上用的照片，只見畫面中的男子穿著背心，慵懶地趴在床上，嘴角勾起無害笑容，整個人超有鄰家弟弟的感覺。「如果你聊天三個月的網友本人差距太大你會怎麼樣？」接著女網友貼出男網友本人照片，讓其他人秒回應，「笑死，根本詐騙集團」、「這篇太勵志了。」

這位女網友在《爆廢公社二館》表示，她看到對方說自己只剩200塊錢，感覺很可憐，「我還特地下台中請他吃飯逼他剃頭，最後丟了1張小盆友看地圖跑了。」但到底為什麼這位乾淨、帥氣的型男鮮肉讓原PO落跑了呢？原來是因為對方跟一開始的「鄰家小弟弟」照片根本不同人。

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仔細看看本人模樣，不僅沒有無害感，一頭灰白色頭髮，加上微禿的頭頂，完全就不是照片中弟弟的年紀，而且細看兩張照片，會發現2人的鼻型、嘴型都不太一樣。原PO也透露，「還說他以前在美國留學（在國外可以吃到檳榔嘴？）」，但是沒想到男子根本連基礎英文都不會。

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▲還我無害小型男啊 QQ（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO崩潰直呼，這比她去土耳其洗土耳其浴時，卻是被阿北洗澡還太讓她傷心，事後她還補充，「他還1直叫我胖子……」、「我的真實故事絕無豪洨！說我豪洨賭1張小盆友啊！」也在留言處透露，對方是她在爆系社團認識的網友，「他現在放背影照」，能和男子聊三個月，是因為彼此都在講垃圾話。

貼文才PO出1個多小時，馬上吸引近5千網友按讚，超過1500則留言，大家紛紛笑噴，「一個腦公我要去當兵的回憶XD」、「妳是菩薩來的嗎，沒尻他一拳就不錯了」、「這樣都騙得到妳……我突然覺的人生有點希望了」、「這種叫美國留學，應該是美濃留學吧」、「左邊是客戶的理想，右邊是客戶的預算。」

原PO也貼出男子剃完頭的照片，這一看，馬上就能確認2張照片應該是不同人，因為剃頭男子的手上有兩個刺青，體型也偏壯碩有肉，和鄰家弟弟乾淨纖細的外表相比之下，讓網友也說，「根本不同人吧～差異那麼大」、「左邊是他兒子吧～哈哈哈」、「這……盜圖了吧！差這麼多。」

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▼心好累啊……說好的鄰家弟弟呢？（圖／翻攝自爆廢公社二館）