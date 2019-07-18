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2019年成大五連霸企業最愛　最佳大學名列第二

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▲2019年成大五連霸企業最愛大學，最佳大學則名列第二。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2019年成大五連霸企業最愛大學，最佳大學則名列第二。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019大學院校博覽會將於7月20至21日在台北盛大舉行，展出場館在台大綜合體育館，18日指考公布成績，為選填志願而煩惱的同學們正好可到會場蒐集更多資訊，2019年成大五連霸企業最愛大學，最佳大學名列第二。

今年在各項大學評比中拿下佳績的國立成功大學也北上擺攤，強調成大是產學接軌的國際頂尖一流大學，不僅在今年2月榮登《遠見雜誌》「企業最愛大學」冠軍，奪下五連霸的優異成績，更在7月被《遠見雜誌》評為「台灣最佳大學排行榜」綜合大學榜亞軍。尤其教育部「高教深耕計劃」成大榮獲全國第2高額補助，號稱「北台大、南成大」。

請繼續往下閱讀...

近年來國內高等教育動態與企業人力需求日漸受到矚目，許多機構相繼推出大學畢業生能力與企業選才偏好之相關評比。為了解大學畢業生是否符合企業界考量，《遠見雜誌》多年來針對台灣上市櫃公司，進行「企業最愛大學評價調查」。今年2月也邀請千餘家上市櫃公司代表選出最愛的3間學校並排名，最終於517份有效問卷中，評選成大為企業最愛大學。

▲2019年成大五連霸企業最愛大學，最佳大學則名列第二。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參照《遠見雜誌》之評比，在社會、法政、商管、觀光休閒、數理化、建築設計、工程六大領域中，成功大學以工程與建築設計類表現最優。值得一提的是，成大長期被認定為是工科名校，卻在今年打敗東吳、淡江、輔仁、台師大，搶下社會人文類第三名，可見成大畢業生能力更趨多元完整，深受企業界青睞。

此外，成功大學於今年7月《遠見雜誌》「台灣最佳大學排行榜」獲得第二名，為去年清大首度超越成大扳回一城，並榮獲綜合類大學典範獎。

在評比標準的六大構面中，成大分別於「社會影響」奪冠，「推廣及產學收入」及「財務體質」位居第二，「學術成就」排名第三。根據《遠見雜誌》之報導，「推廣及產學收入」為大學是否接地氣的重要指標，成大因近年承接較多國家型及企業委託案，排名一舉超越台大。

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關鍵字：成大,五連霸,企業最愛,最佳大學

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