成大香港學生「校園插旗、旗撐香港」　提林鄭月娥下台3訴求

▲成大學生活動中心出現反送中布條。（圖／成大學生會提供，下同）

記者林悅／台南報導

一群在成大讀書的香港學生17日在校園內掛起黑色布條，隔海呼應在家鄉捍衛自由民主的親朋好友，並希望提醒台灣人，面對強權不容姑息，更要號召海外香港學生在各自的校園插旗、共同旗撐香港。據了解，香港學生這次的行動聲明發起人，分別為政治經濟研究所馮琮瑋與歷史系交換生區綽彥。

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香港學生於聲明指出：「作為海外求學的香港人，這段日子看著家鄉的新聞畫面，我們感到痛心疾首，但也感受到香港人團結一心、為自由民主奮鬥的決心，因此，即使身在海外，我們也得站出來盡作為一個香港市民的義務」。

成大香港學生「校園插旗．旗撐香港」行動聲明指出：「我們是一群在台灣讀書的香港學生，今日於成大學生活動中心掛起「反送中 撤惡法」的布條，隔海呼應在家鄉捍衛自由民主的親朋好友，並希望提醒台灣人，面對中共強權，不容姑息，更要號召海外香港學生，在各自的校園插旗、共同旗撐香港」。

「在我們的家鄉——香港，已經連續兩星期，有百萬人上街反抗「送中惡法」，更將持續罷工、罷課、罷市。從6月9日103萬香港人遊行、6月12日金鐘爆發衝突事件、甚至6月15日我們失去一個年輕的生命。這段期間，可以看見香港人訴求清晰—要求撤回反送中惡法」。

聲明強調：「在6月12日的抗爭中，香港警方多次在沒有警告下，向示威者和記者發射過百枚催淚彈、數十枚布袋彈和橡膠子彈，為政權保駕護航，示威者理性克制，但警方卻多次挑釁，甚至危害記者安全。事件中造成多名示威者和記者受傷，而警方更在醫院搜捕示威者，製造白色恐怖，更將「612抗爭」定性為「暴動」，而身在幕後的行政長官林鄭月娥，卻縱容警察濫權濫暴，打壓人權。而在6月15日，香港市民梁先生從高樓墜下，他不是自己跳下的，而是被政權給推下的」。

聲明指出：「面對政權罔顧民意和警方一再濫用暴力的行為，我們予以強烈譴責，並要求追咎政權責任。我們重申，香港政府必須盡快撤回送中條例，並釋放所有政治犯，承諾不秋後算帳，而所有濫暴的警員必須負上刑事責任」。昨日，兩百萬+1人上街遊行，主張撤回惡法並要求追究警察暴力。而稍晚林鄭月娥出面道歉並表示停止修例，然同時卻堅稱針對「612暴動」，「警察執法天公地義」，此話一出，則再次顯示出港府的傲慢、更試圖混淆視聽。

聲明表示，「屠夫政權拖延消耗民氣之舉，完全無視要求撒回惡法的主流民意。今有義士犧牲生命，我們更需要把人民勝利送給他，還他一個公道。惡法必定捲土重來，民陣在6月16日和17日再度發起遊行、集會。超過2百萬市民上街再三反抗惡法。對於林鄭月娥的『道歉』和表示『停止』修例，可見港政仍迴避2百萬人堅定的民意。」

「今日我們在成大學生活動中心外掛起布條，希望更多海外港生密切留意香港局勢，並呼籲全台港生響應掛起「反送中撤惡法」的行動，我們「不撤不散」。最後，我們提出下列訴求，要求香港政府：一、撤回送中惡法；二、追究濫暴責任；三、林鄭月娥下台。」