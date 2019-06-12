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跨海聲援香港「反送中」　成功大學400師生齊唱《海闊天空》

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▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」，成大政治系港籍教授梁文韜發言。（圖／成大學生會提供，下同）

記者林悅／台南報導

香港政府強推逃犯條例，激起港人上街「反送中」，爆發警民衝突，成功大學學生會6月12日晚上8時許，跨海聲援香港反送中活動，包括副校長林從一、學務長洪敬富、港籍教授梁文韜，及400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱《海闊天空》。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大學務長、政治系教授洪敬富受邀發言。

成大學生會12日發起「我在成大聲援香港反送中」活動，儘管時值期末考週，仍有超過400人在成大光復校區校門聚集，其中包括10多位港澳學生、成大校友，也有南一中、南藝大學生發言。由於現場人數眾多，參與學生佔據大學路部分空間，校方也主動派出駐警人員協助維持安全。

活動最後合唱香港樂團Beyond的名曲「海闊天空」，現場人人手持蠟燭，由港澳學生帶領台灣學生高歌，也有不少學生感動落淚。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大政經所港籍學生馮琮瑋發言。

成大學生會會長蔡一愷表示，年輕一代是真正有力量改變的一代人，不能選擇沉默，「我們現在看到香港發生什麼，如果台灣發生一樣的事，希望大家也站出來為台灣發聲。」蔡一愷說，這次活動聲援在成大、台南、台灣的香港朋友，「他們在海外心繫自己的家人，希望透過活動聲援他們，讓他們更有力量。」

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大副校長林從一也出席聲援，他表示：「在正確時機勇敢表達是重要的公民素養，校方一定支持。」林從一說成大同學表達對於自由人權的意見，這是現在國際局勢之下，特別更需要這樣的精神。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大學務長、政治系教授洪敬富發言表示，成大是台灣具有指標性的大學，校方高度尊重、鼓勵學生自發參與公眾事務，也聯繫總務處主秘、駐警隊、校安中心等單位，確保活動現場的安全。洪敬富說，香港是我們一海之隔的兄弟姐妹，香港的前途也是台灣的前途，一定要被公平、合理、正義的對待。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

洪敬富也以政治系教授身份表示：「作為學者，我今天非常欣慰，學生是時代進步力量的泉源，一定要站出來。」洪敬富表示，成大是社會領頭的大學，這次聲援是光榮紀錄，為了公平正義，台灣人不能再像溫水煮青蛙一樣忽視問題。

洪敬富長年研究兩岸議題，他表示香港有7分之1的民眾站出來，政府卻漠視民意，「反送中」是正式預告，連香港最自豪的法治精神，都要消失。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大政治系港籍教授梁文韜表示，自己在香港長大，經過六四天安門事件，清楚一國兩制是「毫無疑問的騙局」。梁文韜說，香港政府單方面把台灣人納入被引渡的對象範圍，「下一個李明哲根本不需要入境中國，他只需要入境港澳就會被抓走。」

成大歷史系交換生、香港城市大學學生區綽彥，向現場台灣學生致謝：「這裡有香港人，但更多的是台灣人，我要謝謝你們。」區綽彥說，反送中是為了最簡單的自由和人權，他問現場學生「你相不相信中國共產黨？」，現場成大學生則大喊「不相信！」

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

區綽彥表示，香港警察「已經瘋了」，用橡膠子彈傷害普通市民，又追打示威者，完全不合理。區綽彥說，反送中有很大可能不會成功，但香港人會記住警察的背信，區說：「如果有一天轉型正義，我們不會饒過他們！」。

成大政經所港籍學生馮琮瑋表示，每次社會運動就是啟發每個年代的一群人，「2019年反送中這個機會，可以啟蒙2000年後出生的年輕人。」，馮琮瑋哽咽地說，香港警察今天發射多枚布袋彈、橡膠彈，希望台灣、香港、澳門的同學，都要為自己的家園努力。

▲成功大學學生會12日晚上跨海聲援香港反送中活動，400位港台成大師生聚集校門，手持蠟燭高唱「海闊天空」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

先前發表爭議言論的中國交換學生李家寶也現身發言，他表示中國侵蝕台灣自由民主，李家寶：「雖然香港的民主正在消逝，但至少要努力爭取。」最後李家寶也高喊「台灣加油，香港加油！」。

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