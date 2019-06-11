台南大豪雨　多處積水道路封閉、成大樹倒壓傷學生

▲台南市大豪雨，造成許多封閉，成大發生樹木倒下壓傷學生，經送醫幸無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

梅雨鋒面及西南氣流影響，台南市上午大豪雨，小東地下道、裕義路、裕德街等多處道路及草山二橋等因積水封閉，四維地下道3部車輛因積水拋錨，經消防人員協助排除，另成大發生樹木倒下壓傷學生，經送醫幸無大礙。

台南市1１日上午受大豪雨影響，東區小東路地下道目前積水約60公分，警方到場交管，小東地下道雙向均以三角錐管制車輛進入。東區裕義路南向單側車道積水，目前實施交通管制。封閉車道。上午11時12分四維地下道積水約30公分高，消防局派員前往了解，有3部車拋錨，在消防人員協助下脫困，中午恢復雙向通車；東區裕義路和裕和路積水約30公分高，東區裕德街污水處理廠前積水，封閉車道，直到下午１時50分許，雨勢變小水退道路才封閉解除。

台南市左鎮區轄內草山二號橋已進行封橋作業，目前永康區復興路高速公路涵洞、太子路，均有積水情形，車輛仍可通行。崑山科大前有積水情形，其中大仁街與大灣路口已實施管制。目前水利署已將歸仁區、仁德區、安平區、 關廟區列為淹水警戒區，請各公所留意低窪地區淹水情形。0611豪雨台南市災害應變中心，11日中午12時30分調升為二級一階開設。



11日上午11時33分東區成功大學光復校區內，發生鳳凰木樹倒塌壓到學生，消防局調派東門消防分隊前往搶救，發現係成大光復校區門口路樹倒塌壓到學生已順利脫困，該學生於校區內機車道被鳳凰樹壓到，由東門分隊救護車將學生送成大醫院治療。初步了解學生騎乘機車至機車道出口處時，被旁邊鳳凰樹（約10米高）壓傷，受傷的成大學生主訴髖骨疼痛，幸無生命危險。