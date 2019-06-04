成大與基士德科技公司簽約　共同成立水科技研究中心

▲綜合環工、機械與水利三大面向的需求，德士基敲定在成大成立研發中心，雙方簽約深化與擴大產學合作。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

從事水處理的上市公司基士德科技公司與成大環工團隊合作多年，成果豐碩，為加強企業的國際競爭力，6月4日進一步與成大水工試驗所簽訂合作協議書，以期精進水處理系統整合與相關技術研發，雙方在成大共同成立的「成大基士德水科技中心」也在簽約後隨即揭牌運作。

成大校長蘇慧貞感謝基士德對成大的信心與支持，她指出，很多大企業投資國外大學，卻對台灣的大學缺乏信心；對於相信成大的企業，成大一定會加倍努力，讓合作的企業驕傲做了最佳的決定。

成大水工所所長林財富與基士德董事長謝宏炅，分別代表雙方先行簽約。隨後蘇慧貞校長、謝宏炅董事長、林財富所長、基士德董事長特別助理李作守等人共同揭牌。

蘇慧貞校長指出，成大與許多企業簽署產學合作，簽約是一種責任，成大一定會有所貢獻，為台灣的產業、為社會帶來新的機會與希望。謝宏炅表示，基士德期待與成大的合作，讓大學的知識與產業界經驗的結合，產出實際的價值並回饋給學校做更多理論探索與應用，並培育社會所需人才，帶來持續性的良性循環與互動。

「成大基士德水科技中心」除了水工所之外，機械系、水利系、環工系等也將投入研發能量。雙方已就「成大基士德水科技中心」未來3到5年的發展敲定多項研究主題，首先將在先前合作的「廢水生物處理系統功能性微生物之快速分子生物監測套件」研究成果下，進一步建立起污水生物處理系統功能性微生物基因與專家系統資料庫。

其他的項目包括，汙水處理成可利用之再生水過程的節能與MBR穩定運行操作技術的研究。建立生物實驗室，從事分子生物樣品分析及資料庫建置。流體機械設備的優化與控制整體相關研究。提升廢水監測與生物監控雲端分析即時回饋技術等。

基士德自2015年起參與環工系黃良銘教授、林財富教授團隊「廢水生物處理系統功能性微生物之快速分子生物監測套件開發」計畫，此為科技部為期3年的產學計畫研究案。研發成果已協助國內一家光電廠改善廢水處理系統，有效將回收處理後的廢水用於製程，每年節省2400萬元，該公司另有12座廢水處理系統，若全部採用可年省2.9億元。此計畫獲得2018年科技部「產學合作計畫成果發表暨績效考評會」特優獎、中華環境工程學會2017年度廢水處理技術研討會最佳論文獎與環境工程實務技術研討會傑出論文獎等。

成功的產學合作經驗下，基士德期待與成大建立更深入的產學鏈結，董事長謝宏炅兩度率團隊拜訪成大水工所以及成大相關的水處理系統研究，了解到水工所對泵系統的流場運動特性有深入的研究外，還曾協助國內公民營企業改善10餘座大型水泵系統運轉效能，而成大機械系也有相當多的流體機械設計經驗，都是現代化水處理系統不可或缺的一環。