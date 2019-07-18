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丹娜絲北上！料周末登陸南韓　氣象廳：南部慎防「水炸彈」

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▲▼丹娜絲颱風北上。（圖／南韓氣象廳）

▲ 丹娜絲颱風持續北上。（圖／南韓氣象廳）

國際中心／綜合報導

今年第5號颱風「丹娜絲」加速向北遠離，對台灣近海的威脅已經解除。南韓氣象廳18日預測，丹娜絲19日晚間9時左右將自濟州島西歸浦西南方海上進入，20日穿過濟州島，當天上午至中午在全羅南道南海岸登陸，後往慶尚南道內陸方向前進，碰上梅雨鋒面，周末將對整個南部地區帶來影響。

南韓《中央日報》報導，截至當地時間18日下午3時（台灣時間2時），輕颱丹娜絲中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒24公尺，自台灣東海岸以時速37公里的速度北上。南韓氣象廳預測路徑已經向北修正，丹娜絲料於20日登陸，19日上午就會針對濟州島南部外海發布颱風特報，嶺南內陸地區則是20日上午。

韓媒報導，丹娜絲目前所在的台灣海域溫度及濕度均高，有利於低氣壓發展。氣象廳人員指出，颱風17日晚間以後便經過29度以上的高水溫海域，暴風範圍稍稍擴大，速度也稍微變慢，若不受西風影響、持續向北，路線可能更往北偏。

濟州島及全羅南道南海岸受到梅雨鋒面影響，近來連日降雨，周末進入颱風影響範圍後，預料將降下暴雨。氣象廳指出，南部部分地區18及19日將因梅雨峰面降雨，20日起受到颱風影響，降雨將持續；在颱風危險半圓內的濟州島、南海岸、嶺南地區需嚴防強風豪雨。

氣象廳預測，南海岸、智異山及濟州島20日晚間以前雨量將達150至300毫米；濟州島山區將達到700毫米，其餘部分地區將達到500毫米以上，需慎防豪雨「水炸彈」。

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關鍵字：丹娜絲颱風,日韓要聞

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