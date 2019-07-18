「動畫界巴黎聖母院」京阿尼13死　台灣粉絲泛淚：用日幣下架產品

▲日本京都動畫公司被惡意縱火。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本京都市伏見區動作製作公司「京都動畫」今早遭人縱火，3層樓工作室幾乎成為廢墟，事件造成起碼13人死亡，傷者則為近40人。對此，台灣動漫迷相當不捨，PTT「希洽板」（C_Chat）持續討論此事，網友也紛紛發想各種行動，包括是否要在亞馬遜（Amazon）用日幣下架京阿尼相關產品，希望能夠給予協助。

根據京都市消防局說法，「京都動畫」工作室日本時間今（18）日上午10時30分後發生火災。警方調查後發現，一名41歲男子疑似不滿作品結局，憤而縱火，同時還碎念「去死」。消息傳開後也震撼台灣動漫圈，網友們表示心情相當難過，「京阿尼加油」、「一定要撐過去」。

▲台灣動漫迷難過到泛淚。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有網友發起討論，想到的方法包括用日幣下架京阿尼商品、眾籌集資。他認為，雖然事件並非天災，對於京阿尼卻造成慘重損失，不過究竟該怎麼做，似乎還有待商榷，「大家覺得還有什麼方法呢？實在很不希望看到京阿尼因此在營運上出問題。」其他動漫支持者則回覆，可以先等京阿尼發表官方聲明，再看後續如何進行。

▲粉絲希望能找到支持京阿尼的管道。（圖／翻攝自PTT）

京都動畫公司又被暱稱為京阿尼（京アニ），擁有約160名員工，多部作品如《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《CLANNAD》都深受喜愛。除了台灣動漫迷痛心，日本動漫迷也在推特感嘆，今天簡直是「動漫國殤日」，還有人形容此事是「動畫界的巴黎聖母院」，網路上也出現#PrayForKyoani的標籤。

Things will definitely shine again! So sad. #PrayForKyoani pic.twitter.com/zuKDRg6AXt — kim.anzi (@imfamouss_) 2019年7月18日

NHK報導，火災發生時，工作室至少有70人，根據消防局說法，2樓躺了起碼10名以上員工，很多人呈現心肺停止的狀態，另外30人則被送往醫院治療。警方初步調查，嫌犯當時碎念「去死吧」並潑灑汽油，男子在案發現場則向警方自首，坦承自己在1樓工作室縱火；而他的動機是否針對京都動畫還有待釐清。

▼消防人員當時趕到現場。（圖／達志影像／美聯社）



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