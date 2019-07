「動畫界巴黎聖母院」京阿尼13死　台灣粉絲泛淚：用日幣下架產品

▲日本京都動畫公司被惡意縱火。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

日本京都市伏見區動作製作公司「京都動畫」今早遭人縱火,3層樓工作室幾乎成為廢墟,事件造成起碼13人死亡,傷者則為近40人。對此,台灣動漫迷相當不捨,PTT「希洽板」(C_Chat)持續討論此事,網友也紛紛發想各種行動,包括是否要在亞馬遜(Amazon)用日幣下架京阿尼相關產品,希望能夠給予協助。

根據京都市消防局說法,「京都動畫」工作室日本時間今(18)日上午10時30分後發生火災。警方調查後發現,一名41歲男子疑似不滿作品結局,憤而縱火,同時還碎念「去死」。消息傳開後也震撼台灣動漫圈,網友們表示心情相當難過,「京阿尼加油」、「一定要撐過去」。

▲台灣動漫迷難過到泛淚。(圖/翻攝自PTT)

此外,也有網友發起討論,想到的方法包括用日幣下架京阿尼商品、眾籌集資。他認為,雖然事件並非天災,對於京阿尼卻造成慘重損失,不過究竟該怎麼做,似乎還有待商榷,「大家覺得還有什麼方法呢?實在很不希望看到京阿尼因此在營運上出問題。」其他動漫支持者則回覆,可以先等京阿尼發表官方聲明,再看後續如何進行。

▲粉絲希望能找到支持京阿尼的管道。(圖/翻攝自PTT)

京都動畫公司又被暱稱為京阿尼(京アニ),擁有約160名員工,多部作品如《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON!輕音部》、《CLANNAD》都深受喜愛。除了台灣動漫迷痛心,日本動漫迷也在推特感嘆,今天簡直是「動漫國殤日」,還有人形容此事是「動畫界的巴黎聖母院」,網路上也出現#PrayForKyoani的標籤。

