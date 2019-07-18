批民進黨初選不等於真民意　呂秀蓮：採全民調宛如「問魔神仔在決定」

▲呂秀蓮。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

隨著國民黨、民進黨總統黨內初選落幕，但前總統呂秀蓮質疑初選採全民調進行，因母體抽樣、加權指數等瑕疵導致無法反應「真民意」。她認為，全民調被訪問的機率只有萬分之5，民眾未必會表達真實意見，也容易被對手攪局、灌票，讓結果失真，根本是「魔神仔在決定」。

呂秀蓮18日召開「全民調不等於真民意」記者會，邀請世新大學資管系教授吳統雄、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒、資深媒體人康仁俊與談。

談到「初選全民調」的淵源，呂秀蓮回憶2009年的民進黨全代會，時任黨主席蔡英文為爭取選新北市長，主導取消黨員投票，採用「全民調」進行初選。

呂秀蓮描述全代會時，蔡英文先宣布中場休息，並開始請出席黨員離場，宣布會議開始後再以開會人數不足為由，將未完成的議程交給中執會處理，「我永遠記得，因為民進黨從未發生這樣的事情」，而兩年前全代會上，有黨員連署提案特赦阿扁，後來也草草了事，殿下黨內初選全民調的基礎。

呂秀蓮說，從2009年以來，民進黨都靠「全民調」初選走到今天，「這次國民黨也東施效顰，但郭台銘先生隱遁，不表示任何意見，不知道後面有沒有玄機。」

呂秀蓮認為，採取全民調的機率很低，僅萬分之五的人才會接到電話，宛如「問魔神仔在決定」，此外，接電話者不一定會表達真實意見，也不見得會實際投票，可能演變成讓對手攪局，灌票選出最弱的候選人。

呂秀蓮也提到，前陣子美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲也問她，怎麼會用民調選出黨內候選人，「這樣不是讓對手來挑選你們的候選人嗎？」一句話道盡了所有問題。她呼籲，全民調的迷信應該要告一段落，每個政黨若無提出最好候選人，等同剝奪選民選出最好總統，應該由政府公辦初選。