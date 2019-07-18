丁守中拚選舉無效逆轉勝　二審首開庭法官先打臉律師團

▲丁守中選舉無效官司二審首開庭，法官當庭質疑律師團準備不足。（圖／記者張凱喨攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中認為去年11月24日大選，有多項違法疏失，提出選舉無效之訴，要求台北市長重新投票，一審台北地院判丁守中敗訴。丁守中上訴二審拚逆轉勝，高院18日首度開庭，但高院法官黃若美對於丁守中律師團未提出新證據、新主張感到不滿，認為準備不足，要求律師團備齊資料後再開庭，「否則何必上訴到二審？」

本案依照《公職人員選舉罷免法》規定，全案上訴高院後，要在6個月內審結，高院在6月3日收到上訴案，依法要在12月3日前宣判，且二審宣判即確定，不得再上訴第三審。由於本案受命法官黃若美已經確定在8月28日調任新北地院，本案將由其他法官接任審理。但為免拖延審判腳步，黃若美仍盡責的進行準備程序庭，希望接任的法官能更順利審理本案。

本案一審判決丁守中敗訴後，丁守中上訴二審。全案於18日上午10點於高院民事庭首度開庭審理，丁守中解除委任一審的律師團，改委任陳曉雲律師擔任辯護人。陳曉雲這次庭訊時，提出的主張為公投綁大選、下午4點投票截止後仍邊開票邊投票、棄保等，與一審相同的主張與證據。對此黃若美當庭對律師團表示，這些都是前審就已經提出的證據，是否有新主張與新證據？

至於被告的中選會也沒多好，對於丁守中起訴的內容，中選會也維持一審的論調與證據，並未特別提出新證據，這也讓黃若美當庭提出詢問是否有新主張與新證據？黃若美認為兩造律師準備不足，分別各給二週時間準備資料，並具狀陳報。黃若美特別要求丁守中律師團必須具體說明中選會及北巿選委會分別的違法情形、違反何種法令，另外中選會及北巿選委會須就對造說法，具狀表示意見，不能僅以一審判決內容帶過，「否則何必上訴到二審？」

