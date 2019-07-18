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王正坤捐助弱勢學生　支持教育部高等教育深耕計畫

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▲長榮大學傑出校友王正坤醫師，捐助長榮大學弱勢獎助學金，獲教育部長潘文忠表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲長榮大學傑出校友王正坤醫師，捐助長榮大學弱勢獎助學金，獲教育部長潘文忠表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部「高等教育深耕計畫大專校院弱勢協助機制」記者會，7月17日在教育部5樓大禮堂舉行，教育部鼓勵各學校，透過「以學習取代工讀」的輔導機制，使經濟弱勢學生得以同時兼顧課業與生活所需，讓經濟弱勢學生，可藉由助學金的輔導機制，順利完成課業，不再因長期的打工分心，而耽誤學習。

長榮大學傑出校友王正坤醫師，捐助長榮大學弱勢獎助學金，因而與長榮大學孫惠民副校長一起受邀出席盛會。王正坤醫師以身為捐助者為榮，分享自己家道中落，頓失經濟支柱與辛苦學習的過程，以自己成長歷程勉勵青年學子奮發向上。

目前就讀大學的蘇怡美同學，上台分享感恩的心，她15歲出車禍，接受13次開腦手術，父親又因為胰臟癌過世，更是雪上加霜，蘇同學說了一句感動全場人士的話：「困境不是每個人都遇得到的，她要勇敢面對」。

王正坤醫師指出，當弱勢的貧困學生就讀大學時，政府、學校與企業該思考如何幫助這些學生，讓這些學生不用擔心衣食問題，專心唸書，專心學習，並且擁有良好的職場就業表現，或優秀的學業成績，進而報效社會，讓台灣社會充滿優秀人力，建立更富強的台灣。

投資教育就是投資未來，教育部引導學校建立外部募款基金，政府、學校與企業聯手協助想要奮發向上的弱勢貧困大學生。為了勉勵弱勢貧困的大學生奮發向上，王正坤致詞說：「年輕人，你們的困難，我懂！」。王正坤以自己為例，25歲於台北醫學大學畢業時，因家道中落，父親負債1億元，住家與財產都被法院查封拍賣，父親長期都借錢度日，常常要面對缺錢的恐慌。

王正坤是父親的連帶保證人，銀行開始拿著法院執行命令向王正坤逼債，要求償還1億元負債，王正坤每天都擔心看不到明天的太陽。王正坤靠著堅毅精神，專注於「醫學本業」，20多歲就要努力讀書賺錢，去還１億元的負債。在90年代，30多歲的王正坤，每月診治皮膚病患者近1萬人次，每天只睡3小時，依然持續充實醫學知識、寫作、教書、服務社會與經營事業。歷經10年，終於還清父親的1億元債務。

▲長榮大學傑出校友王正坤醫師，捐助長榮大學弱勢獎助學金，獲教育部長潘文忠表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤於37歲時即擔任台南市診所協會理事長，40歲擔任台南市醫師公會理事長，50歲擔任行政院政務顧問，在奮鬥不懈的人生旅途，服務社會、持續精進、永不退卻，成就事業與聲望。

王正坤表示，他仔細閱讀長榮大學李泳龍校長的弱勢協助機制簡報之後，心中更加感動，長榮大學對於募款得到的資金，列出各種補助辦法，保護受照顧學生的自尊心，也有績效評估機制，要求學生必須努力學習，成績進步，繳交學習心得報告，這種監控學生進度的循環，變成良善循環，激勵學生更認真，更容易達成優異表現，也等於告知捐助者的愛心沒有白費。

王正坤最後說：「身為捐助者，我快樂！歡迎大家一起來！」，呼籲社會各界踴躍捐助各大學的弱勢協助機制計畫，培養這些經濟不好，但是願意奮發向上的大學生，厚植台灣的優秀人力根基。

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關鍵字：王正坤,弱勢學生,教育部,高等教育,深耕計畫

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