大專兼任師用勞基法會影響學生受教權？　教團檢舉教部：放假消息

▲高教工會今赴警政署，檢舉教育部散發假消息。（圖／高教工會提供）

記者崔至雲／台北報導

高教工會日前要求教育部與勞動部應盡速協調讓大專兼任教師適用勞基法，讓基層教學人力，能享有最基本的勞動保障。但教育部當時指出，「勞基法尚難處理不適任兼任教師問題，若大專兼任教師適用勞基法，勢將影響學生受教權益及校園安全」，拒絕理性評估適用勞基法有無真實窒礙難行之處。對此高教工會嚴正駁斥，教育部此種言論，根本就是「假消息」。

高教工會今（17日）指出，教育部不但把廣大的大專兼任教師都視為「不適任教師」，而且訛稱「適用勞基法就難以處理不適任教師」、「勢將影響學生受教權益及校園安全」，全然與法律和事實皆相違背，為此高教工會與大專兼任教師今天至警政署公開檢舉：教育部涉及散佈「假消息」，要求警政署之「假訊息查核小組」立刻受理檢舉並啟動調查。



對於教育部所稱「勞基法尚難處理不適任兼任教師問題，若大專兼任教師適用勞基法，勢將影響學生受教權益及校園安全」。高教工會認為，勞基法從來就不存在有「無法處理不適任教師」的問題，這個假消息一直以來就是因為教育部深知社會大眾在意不適任教師的問題，而刻意拿來操弄、製造社會虛假的恐懼，並藉此製造出來的恐懼用來阻擋兼任教師受到法律保障。

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▲教育部指出「勞基法尚難處理不適任兼任教師」。對此，教團批，教育部是製造社會恐懼，阻擋兼任教師受到法律保障。（圖／高教工會提供）

長年在大學從事教學工作的兼任教師也指出，當兼任老師待遇較差，辛苦教學，教育部遲遲不給我們保障就算了，如今甚至還把我們這群合格老師說成是「狼師」、「不適任教師」，宣稱依法保障就會「造成校園安全疑慮」！？這完全是謊言！勞基法早已適用各行各業，難道有不適任員工就無法淘汰的狀況嗎？有造成各行各業職場安全的疑慮嗎？教育部這根本就是在公然散佈假消息，做最壞的示範。

高教工會除呼籲警政署對其徹查外，也要求政府應跨部會立刻嚴肅面對大專兼任教師適用勞基法一案。應當立刻指定適用，而切勿一再拖延，相對地，執政者若只想以假消息回應公共政策辯論，這樣充斥謊言的部長，並不適任擔當我國教育部門之主管，全國大專院校教職員工將監督與抗議到底，直到真實之狀況有被理性客觀充分評估，以確實保障最弱勢的第一線教學人員為止。

▲高教工會要求政府應跨部會立刻嚴肅面對大專兼任教師適用勞基法一案。（圖／高教工會提供）

對此，教育部說明，教育部重視大專兼任教師在教學現場的特殊需要及貢獻，經參酌各方意見後已修正「專科以上學校兼任教師聘任辦法」，提升大專校院兼任教師各項工作權益，包括保障全體兼任教師之請假、鐘點費按月發給、寒暑假勞保、就業保險及健保不中斷等各項權益，並增訂大專校院應為未具本職兼任教師提繳勞工退休金之規定，以及明定兼任教師針對學校所為終止聘約、停止聘約之執行、待遇、請假及退休金等措施之救濟管道。

教育部也指出，目前教師法體系中，對大專兼任教師的各項權益已就教育場域特殊性有完整規範；學生、家長、教師及學校行政等需要亦做了深入評估，處於多贏的局面。