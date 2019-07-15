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境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

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▲▼苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後卻私下強迫訂立非法打工契約。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

▲育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬境外生入境後私下強迫訂立非法打工契約。（圖／張廖萬堅辦公室提供）

記者許展溢／台北報導

康寧大學、育達科技大學及建國科技大學去年爆發非新南向產學合作國際專班境外生，工讀權益遭到不法侵害事件。教育部今（15日）特別發聲明指出，經查證，依情節輕重分別對這3所學校嚴厲處分，未來將禁招境外生外，還將列為專輔學校，持續列管。

大專院校屢傳境外生遭不當剝削等對待，台灣國際勞工協會今天舉行「各部會聯手搞南向，瀆職剝削境外生」記者會，要求教育部、勞動部應建立境外生打工、實習查察等機制。教育部隨後發布新聞稿指出，自107年起陸續針對康寧大學、育達科技大學及建國科技大學非新南向產學合作國際專班境外生，工讀權益遭到不法侵害，均迅速查處不護短，經查證後，依情節輕重，分別給予3所學校嚴厲處分。

請繼續往下閱讀...

教育部表示，除3校均禁招境外生外，情節嚴重者，更將學校列為專輔學校，以持續列管。也要求學校對學生提供補償與協助措施，並已組成跨部會工作小組共同維護境外生就學權益。至於學校及仲介公司有無涉及違反刑法或人口販運法等相關情事，也都移請檢調偵辦，絕不允許跨越人權紅線，並展現遏止不肖仲介的決心。

▲▼苗栗育達科技大學涉嫌透過與仲介代辦公司合作，招攬菲律賓大學畢業生來台留學攻讀碩士，入境後卻私下強迫訂立非法打工契約。（圖／是張廖萬堅辦公室提供）

▲大專院校屢傳境外生遭不當剝削等對待。（圖／張廖萬堅辦公室提供）

教育部說明，自106年起推動新南向產學合作國際專班，除就專班訂定規範，每學期均到學校及實習廠商辦理查核，確保學生權益。專班規範並依據查核結果滾動修正。為保障專班學生校外實習與工讀權益，並訂定專班學生實習及工讀規範，要求校外實習應訂定三方合約、學生校外實習津貼及工讀薪資皆應直接匯入學生專屬帳戶且應分類入帳、嚴禁廠商有代扣代辦費或代扣學雜費之情形、學生於同一廠商從事校外實習課程及工讀活動每週總時數不得逾40小時。

為保障全體境外生在台就學的權益，教育部強調，已推動督導學校落實招生作業、精進境外生輔導工作和建立跨部會協調機制，也就是要求各校招生資訊應透明化，應派員親赴當地宣傳及招生，招生文件需有中文、英文與當地國官方語文版本，且須於學校網站公告。直接與有意來台學生或家長老師接觸及說明，不得透過人力仲介或打工抵學費宣傳招生外，同時跨部會合作協助境外生在台生活。

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關鍵字：康寧大學,育達科技大學,建國科技大學,境外生,新南向,不法侵害,教育部,重話,重罰,剝削

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