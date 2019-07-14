傳家長代寫備審資料成範本　成大：擬再進一步了解

▲成功大學表示，各系招生試務工作都秉持公平公正公開。（圖／翻攝成功大學臉書）

記者許展溢／台北報導

外傳一名家長代替女兒撰寫大學備審資料，竟還成為國立成功大學的範本。成功大學今（14日）發新聞稿表示，各系招生試務工作都秉持公平公正公開，且「備審資料完美並不表示一定錄取」。教育部對此強調，若該傳言如屬實情，學校就須對相關人士進行適當處置，並徹底檢討。

成大新聞稿指出，成大各系招生試務工作累積多年經驗，皆秉持公平公正公開精神，審慎規畫審査學生繳交的資料，而備審資料完美並不表示一定錄取，另有面試或其他審核機制，足以篩選出備審資料是否為學生親自所為。

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對於有家長團體聯盟代表聲稱代女兒撰寫備審資料情況，成大表示，在保障學生隱私及合法權力下，擬再與該代表進一步了解，取得更多資訊後，再評估後續處理作為。

招聯會12日召開「大學多元入學招生制度諮詢會議」，希望匯聚不同角度的觀點，改善今年的大學考招爭議。台灣家長教育聯盟13日指出，席間竟有一名銘傳大學副教授認為「備審資料無用」，並自述該校風險管理與保險學系在辦理申請入學審查時，是針對學生外表、居住地、家長社經地位狀況等為給分依據；另有一名代表則透露，代女兒撰寫備審資料，並成為成功大學之備審資料範本。

教育部強調，已要求招聯會及兩校進行調查，釐清事實。如非事實，家長代表不應以無端指控來抹煞學校與招生系所老師的努力、辛勞與專業；如屬實情，學校就須對相關人士進行適當處置，並徹底檢討，針對招生專業化提出有效改善作法。