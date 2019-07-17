影／璞玉自救會嗆教部射後不理　詹順貴爆氣：還要欺負農民多久？

記者許展溢／台北報導

內政部都審會今（17日）將進行第11次專案小組審查「台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫」 （台知園區）。竹北璞玉自救會到營建署抗議怒批，交通大學和新竹縣政府聯手假藉「國家重大建設」之名剝奪人民優質良田環境，教育部嚴重失職「射後不理」。現場警方一度廣播舉牌制止，此舉惹火到場聲援的環保署前副署長詹順貴反嗆，這麼吵是要講給鬼聽？

▲竹北璞玉自救會和農民們到營建署強抗議台知案。（圖／記者許展溢攝）

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台知案範圍高達400公頃，自救會指出，這些土地要被徵收，改造成高級住宅區以及產業專用區，19年來，璞玉自救會的老農們，不斷地表示反對。尤其是本次的都市計畫，竟然預計讓工業區包圍良田，完全不曾考慮良田是否因此適合耕種。

到場聲援的詹順貴話講一半遭一旁警方第一次舉牌制止，詹順貴火大說，難道是自己現在說的對都審會殺傷力太強？廣播這麼吵，講的話是要講給誰還是鬼聽嗎？怒嗆警方有本事就連舉3次牌。詹順貴說，過了這麼多年，一次次抗議，想請問這麼喜歡吞噬土地的政府到底還要欺負農民多久？詹順貴強調，該案105年環保署就曾發公文指出必須做政策環評，但前任、現任新竹縣長都不敢做，就是若此案攤在陽光下，用真正的環評檢視，根本無法通過公益性、必要性檢驗。

▲竹北璞玉自救會怒批教育部射後不理。（圖／記者許展溢攝）

自救會表示，成員中，最年長的阿祥伯，高齡92歲，只想守著自己白手起家的農田與老家安度餘生，卻也因此活在徵收的恐懼中，19年中，不斷地站出來。自救會也提，該案不應犧牲農地浪費國家資源，且計畫範圍內實際用於產業專用區僅佔全部面積15.57%，反觀住宅區及商業區用地竟佔48.36%，完全顯示此案是假產業開發知名，行炒作土地之實。

自救會副會長陳義旭說，交通大學憑什麼要拿走他們30公頃的土地，所有鄉親沒有欠交大任何一分一毛，只因為交大幫縣府出規劃費用，縣府就簽約出賣土地給交大，損害他們的權益。璞玉自救會會長邱鴻鈞表示，新竹縣政府負債4、5百億，擺明要拿台知園區炒土地賺錢，還要他們貢獻土地給交大，但就像把地給了台大跟台科大一樣，根本就沒來，徵收土地後結果荒廢數十年。

▲璞玉自救會認為該案不應犧牲農地浪費國家資源。（圖／記者許展溢攝）

自救會怒批，新竹縣政府更以國立大學設校之名，浮濫徵地。其中縣政二期、三期徵收案，台大一期22公頃土地87年無償撥台大使用，至今超過20年只蓋一棟碧禎館。台大二期13公頃因一期延誤，縣府改變用途為「智慧園區」，2案土地現在仍荒廢中。竹北斗崙地區徵收案，20.3公頃土地94年無償撥交台科大，僅用7公頃蓋「前瞻性研發中心」後就停止，剩下土地變更用途租出去蓋醫院和雙語學校。

▲詹順貴問這麼喜歡吞噬土地的政府到底還要欺負農民多久？（圖／記者許展溢攝）

自救會認為，當初設校許可在核定過程中難道教育部沒審查台大、台科大土地取得是否合理？及在新竹設校是否有必要性和是否有興建校舍能力？以上情況主管國立大學的教育部難道不用負責？設校不成竟變更用途，教育部「射後不理」也是幫兇之一，現在教育部難不成還要讓歷史重演？最後要求相關單位重新檢視此案，避免地方政府浮濫開發。