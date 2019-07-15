注射玻尿酸嚴重臉部血管栓塞潰爛　王正坤：醫師要防範玻尿酸副作用

▲中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，呼籲醫師要防範玻尿酸血管栓塞副作用發生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

1名注射玻尿酸臉部血管栓塞造成額頭潰爛病患，尋求中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師的專業意見，如何解救他的臉部潰爛，王正坤醫師指出，當傷口潰爛凹陷發生時，必須保持傷口濕潤，增加傷口的生長因子與血液循環，讓凹陷傷口增生新的細胞。

王正坤拿著大體人頭模型指出，這位病人是因為右側滑車上動脈栓塞造成臉部缺血潰爛，仔細看著病人額頭，可以明顯看到整條長長的血管呈現壞死凹陷。發生血管栓塞的1到3天，皮膚會缺血、疼痛、灼熱、發炎、變黑與化膿。4到6天之後，出現皮膚潰爛與凹陷。

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王正坤醫師提醒醫師與病人，在注射玻尿酸術前、術中與術後，都必須事先告知病人血管栓塞的副作用，在病人知情同意之後，才能治療。操作的醫師也必須逐一嚴格執行預防栓塞的步驟，並且備妥栓塞後處理的流程。

每年在全世界各地都發生少數注射玻尿酸導致臉部潰爛與眼盲的病例，王正坤醫師指出，臉部注射玻尿酸的風險，除了臉部潰爛以外，最怕造成中心視網膜動脈栓塞，導致眼盲，在台灣，幾乎每年都出現眼睛瞎掉的案例。

其實可以藉由一些方法來避免血管栓塞，今年7月初於印尼峇里島的世界美容醫學大會IMCAS，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師與基隆長庚醫院陳建宗院長都獲邀出席演講，兩人的共識是一致呼籲全世界的醫師，注射玻尿酸時，不要進行全身麻醉，要讓病人清醒去感覺些微疼痛，當玻尿酸栓塞動脈時，病人會感覺到更劇烈的疼痛，醫師會看見患部血管缺血變得蒼白，醫師必須立即停止注射，減少損害的範圍，然後開始治療血管栓塞，進行血管擴張治療，注射玻尿酸降解酶來溶解玻尿酸，最短時間內，把患者轉送到大醫院接受後續治療，防止眼盲。王正坤與陳建宗醫師都呼籲不要為了幫病人進行無痛玻尿酸治療，而把病人全身麻醉，因此喪失了疼痛這個危機指標。

醫師如何避免玻尿酸栓塞血管，王正坤醫師提醒以下幾點：1、每個部位少量注射，避免大量玻尿酸導致血管內栓塞或血管外壓迫。2、緩慢注射，讓注射噴出壓力降低，減少打入血管的機會。3、一邊後退針頭，一邊後退注射。避免前進針頭時的往前注射。4、回抽針頭，確認針頭沒有在血管裏面，但是此法仍然無法絕對保證針頭沒有在血管裏面。5、小心使用細針與鈍針，很細的鈍針也容易插進血管，導致血管栓塞。6、醫師要有豐富的大體解剖知識，永遠牢記注射部位附近有哪些動脈、靜脈與神經。

豐富的醫學知識可以預防各種副作用與提高醫療品質，王正坤醫師現任藝群醫學美容集團董事長與衛生福利部美容醫學教育訓練委員，曾任中華民國醫用雷射光電學會理事長與台南市醫師公會理事長，他對醫學教育投入不遺餘力，他認為只有深耕醫學知識，才能提高醫療品質與防範副作用的發生。