3包大麻、5根菸換一條命　正妹導演飆髒話勇阻部落喋血

▲英國紀錄片導演莉維亞（Livia Simoka）居住剛果5個月。（圖／翻攝自Instagram帳號「livisimoka」）

國際中心／綜合報導

英國紀錄片導演莉維亞（Livia Simoka）在剛果邦果多（Bonguindo）拍攝時，看見男子普林斯威脅殺死欠債的蒙多岡，立刻上前阻止，暫緩兩個敵對部落的喋血衝突。她當時嚇得連髒話都飆出來，事後也坦言「以前太天真了」，以為大家都能夠和平相處。

實境節目極端部落（Extreme Tribe）中，普林斯大喊「我發誓要殺了他！」，一邊把人拽進樹林，一邊說「他應該要知道我是壞人！」蒙多岡的老婆不斷哭喊求情，「我求求你不要再打他了！你真的想要殺死蒙多岡嗎？」莉維亞見狀趕緊衝上前去，「暫停一分鐘，拜託天X的冷靜一點！」

普林斯事後表示，他的姐夫羅里斯（Loris）把3包大麻和5根香菸借給蒙多岡的兒子，對方卻遲遲沒有歸還，「恩比奈勒部落的人不會輕易還債，他（蒙多岡）要為許多問題負責。」

蒙多岡被痛扁，臉上滿是鮮血，一跛一跛地走回村莊。他表示，這次爭執只是暫時結束，「他（普林斯）叫我小心一點，不然就要殺死我，後來果真拿槍射我。我受傷了，流了很多血。」

在 Instagram 查看這則貼文 Livia Simoka（@livisimoka）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 1:27 張貼

根據了解，班圖部落（Bantu Tribe）認為恩比奈勒部落（Mbenejli Tribe）非常骯髒下賤，還聲稱他們擁有這些「動物」。莉維亞在當地居住5個月，才逐漸了解敵對部落之間的複雜關係，「普林斯可以隨便襲擊別人卻逍遙法外，而且大家竟然都能接受，我真的非常震驚。」

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