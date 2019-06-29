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「拒絕一次用」行動！台東推環保豐年祭　22個部落響應

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▲台東今年首推環保豐年祭，鼓勵部落參與「拒絕一次用」行動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台東今年首推環保豐年祭，鼓勵部落參與「拒絕一次用」行動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

暑假即將到來，是台東縣內各族群部落辦理豐年祭的季節，台東縣政府今年以「台東環保慶豐年」為主題，邀請原住民部落參與「拒絕一次用」行動，減少部落辦理豐年祭活動使用一次用餐具造成大量垃圾與環境髒亂問題。

台東縣環保局表示，今年已有22個部落響應「拒絕一次用」行動來舉辦豐年祭，同時也鼓勵部落族人盡情發揮食用當地、使用在地的文化特色。其中東河鄉阿度蘭部落、達仁鄉土坂部落更加入環保低碳風味餐競賽，而長濱鄉膽曼部落及烏石鼻部落、卑南鄉下賓朗部落於豐年祭期間加入淨灘、淨海、淨水源地等活動，在池上鄉有吉瓜愛部落、太麻里鄉拉勞蘭部落、金峰鄉賓茂部落、大武鄉大鳥部落提供低碳豐年祭特色旅遊活動行程可供預約。

▲台東今年首推環保豐年祭，鼓勵部落參與「拒絕一次用」行動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

低碳豐年祭活動日期與地點。

另外，並鼓勵遊客以達成豐年祭無痕小旅行為目標，在參與部落低碳豐年祭特色旅遊活動時融入減碳元素，參與部落活動可以自辦共餐、使用在地天然素材自製餐具或不鏽鋼餐具，輔以淨灘、淨海、淨水源地活動、亦可使用搭乘大眾運輸工具如火車、公車等，降低垃圾產生及環境污染負荷。

台東縣環保局歡迎民眾體驗知性、環保、低碳兼具的豐年祭無痕小旅行，除更加了解台東的部落特色外，並從中深度瞭解在旅行中對環境造成的衝擊是可以透過自己的力量大為降低。

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關鍵字：拒絕,一次用,行動,環保,豐年祭,部落,響應,淨灘,淨海,低碳

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