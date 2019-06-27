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紀錄片《如常》28日全台上映　台東首映現場觀衆熱涙奔流

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▲天主教救星教養院林秀花修女表示，電影呈現的不是台東缺乏什麼，而是在困境中，人人之間互助與陪伴的力量。(圖為如常公關公司提供)

天主教救星教養院林秀花修女表示，電影呈現的不是台東缺乏什麼，而是在困境中，人人之間互助與陪伴的力量。(圖／記者王兆麟翻攝，下同)

記者王兆麟／台東報導

以台東平民為主角的紀錄片《如常》將於6月28日全台28間戲院上映，26日晚間於台東舉辦首映會，影片場景皆是台東觀眾們熟悉的環境，再加上紀錄片中的離別、悵然，電影劇終燈亮時，現場觀眾仍熱淚難止。
 
紀錄片《如常》耗時一年半、拍攝七千多分鐘所剪輯成的七十二分鐘的真實記錄影片，除了台東壯麗的自然風光之外，更令人轉不開眼睛的，是台東人民面對生活困境的生命力。

▲天主教救星教養院林秀花修女表示，電影呈現的不是台東缺乏什麼，而是在困境中，人人之間互助與陪伴的力量。(圖為如常公關公司提供)

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台東縣長饒慶鈴率縣府團隊出席。
 
台東縣長饒慶鈴率縣府團隊出席，影片最終饒縣長分享：「影片中志工所說的聽來平淡無奇，但裡面的內涵很深。公務人員只能做到行政工作，但社會上的暗角有慈濟的陪伴關懷，總是讓人滿滿的感動。」
 
一如片中的獨居長者林女士，因糖尿病等多樣慢性疾病而行動不便，一日，志工前來探訪，見大門反鎖、電動車仍在庭內，當下判斷林女士應該是在家，但無奈不論如何叫門，都不見人回應。當日數次拜訪，從白天到黑夜，志工只好找來警察、借來梯子，由警察越門而入，果然林女士已病倒在家中⋯⋯。

▲天主教救星教養院林秀花修女表示，電影呈現的不是台東缺乏什麼，而是在困境中，人人之間互助與陪伴的力量。(圖為如常公關公司提供)

▲台東縣各國小國中校長老師參與台東首映會。
 
片中的警察利嘉派出所副所長溫威龍亦出席首映會，除了訝於自己能成為紀錄片的一部分，更是多次感嘆，紀錄片中和他一起出現的兩人，志工余輝雄和林女士都已因病逝世，人生無常，不勝唏噓。溫威龍認為，這部電影呈現的是「同理心」的重要，缺乏同理心的社會只會更加冷漠，他認為，警察不只是執法，更要讓人感到溫暖。
 
慈善團體台東家扶中心、天主教救星教養院、台東聖母醫院志工隊等五十多位社工與志工亦出席觀影，平日即投入社會服務工作的他們，對於片中獨居長者的落寞、關隔代教養教育的資源貧乏，深有共鳴。天主教教養院林秀花修女表示，希望更多人能夠看到這部電影！電影呈現的不是台東缺乏什麼，而是在困境中，人人之間互助與陪伴的力量。

▲天主教救星教養院林秀花修女表示，電影呈現的不是台東缺乏什麼，而是在困境中，人人之間互助與陪伴的力量。(圖為如常公關公司提供)

首映會上導演與貴賓合影。
 
曾參與台北特映會，出身於台東的金曲獎歌手舒米恩也感慨，這是大家既熟悉又陌生的角落，這群人都在自己身邊，但是卻又忙碌在自己的生活。舒米恩看見影片中的每一個志工，不管是累著、病著，卻總是笑得真誠，「施比受更有福，電影裡的叔叔阿姨、大哥大姊看起來好像很辛苦，卻是快樂的。」舒米恩希望大家親自走入戲院，就能從和你我一樣的平常人，看見人人都有的光和熱。
 
監製顏博文表示，「製作這一部紀錄片並且上映，其實並非是在預期中，原只是希望將資深年邁的志工故事記錄下來；但是在台東，人們誠懇的互動、真情，讓影片的紀錄愈來愈豐富，也讓我們期望更多人可以看到這一份溫暖。」

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關鍵字：紀錄片,如常,全台,上映,首映,觀衆,熱涙,奔流,困境,互助,陪伴

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