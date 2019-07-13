部落旅遊新模式！台東下賓朗部落樂舞展演　7～11月12場次

▲▼台東下賓朗部落推出「當我們聚在一起-卑南遊客中心樂舞展演系列活動」，打造具卑南族特色的部落旅遊新模式。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

花東縱谷國家風景區管理處與台東下賓朗部落歷經半年的討論，於7月13日開始至11月30日，由下賓朗部落巴兒拉邦紅坊於卑南遊客中心進行「當我們聚在一起-卑南遊客中心樂舞展演系列活動」，共創具卑南族特色的部落旅遊新模式。



樂舞系列活動於7月13、14日、27日 、28日；08月10日、11日、24日；9月14日、28日、11日；10月26日及11月09日上午10時40分、下午2時開演，每場次提供20個部落小物手作DIY供民眾體驗，歡迎旅客蒞臨。





近年來觀光局致力於與部落建立夥伴關係，並協助部落營造觀光環境與觀光產業等工作，產出小眾的、精緻的、具有文化特色的，並以部落為主體的旅遊模式，成果都獲得國內外遊客喜愛。卑南遊客中心位於台東卑南族下賓朗部落旁，自去年12月22日重新開幕之後，經過半年與下賓朗部落的討論，終於在7月13日推出「當我們聚在一起」卑南族樂舞系列活動，不僅能共創旅遊特色，並促進卑南遊客中心與部落的友好連結。

▲下賓朗部落巴兒拉邦紅坊於卑南遊客中心擧行「當我們聚在一起-卑南遊客中心樂舞展演系列活動」記者會。



本次樂舞展演系列活動的重要推手是下賓朗部落族人林蕙瑛，她是經常獲得全國原住民學生舞蹈冠軍台東高商原住民舞蹈團的指導老師。她提及卑南遊客中心的位置是部落早期重要的出入口之一，鄰近部落族人都會在此做通報傳訊，現在還是迎接來賓及各項祭儀重要的活動場所。她期待透過「當我們聚在一起」的樂舞系列活動，下賓朗部落能扮演更積極的角色參與規劃，共同營造具有卑南族特色的藝術文化實驗基地，也同時能夠將部落樂舞文化傳承與推廣出去。



卑南遊客中心連續幾年都獲得觀光局i-center旅遊服務體系服務品質提升評比特優，不僅提供貼心旅遊諮詢服務，加上與下賓朗部落樂舞展演與手作體驗，也一定是遊客造訪的熱點。