宣示花東部落豐年祭開跑　旮都瑪樣部落樂舞宴6日先登場

▲「部落樂舞劇」以原住民傳統文化、祭典、傳說、故事及歷史人物事蹟等元素為基礎，編創具有原住民風格之歌舞劇。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處將於6日上午9時於都歷阿美族民俗中心辦理「2019旮都瑪樣部落樂舞宴」，活動包括部落樂舞劇、傳統歌謠吟唱、樂舞競賽及拔河賽，由花東各部落組隊報名參加，總獎金高達30萬元。另有射箭趣味競賽、傳統手作體驗及部落特色市集，歡迎大家來現場看樂舞、玩手作、逛市集、吃美食。



7-8月是東海岸部落辦理豐年祭的時節，為讓遊客認識原住民樂舞文化特色，增進部落間的情誼交流，並預告豐年祭的開始，東管處特地於每年七月的第一個星期六辦理「旮都瑪樣部落樂舞宴」。

活動競賽包括以原住民傳統文化、祭典、傳說、故事及歷史人物事蹟等元素為基礎的「部落樂舞劇」；「部落歌謠吟唱」呈現部落傳統古調與複音歌謠；「原住民樂舞競賽呈現部落特色樂舞為目的競賽；另為促進參賽部落合作精神，還規劃了「拔河比賽」。

▲▼部落市集除部落美食、手作藝品外，還安排了「原住民圖騰彩繪」、「原民手工刺繡」免費體驗。

此外，還特別邀請「Amis旮亙樂團」、「都歷海洋文化藝術團」以及來自花蓮太魯閣族的「葛都桑音樂工作室」，與現場隊伍進行樂舞交流。



當天的部落市集亦相當具有特色，除部落美食、手作藝品外，還安排了「原住民圖騰彩繪」、「原民手工刺繡」、「傳統射箭體驗」、「葉製餐具DIY」等限量免費體驗，參加遊客還可獲得20元市集消費券。

另為便利遊客來現場參與，東管處也規劃5班次「免費接駁專車」，往返台東轉運站及阿美族民俗中心；民眾若搭乘「台灣好行」至活動會場，則另可獲得市集50元消費券。

更多詳細活動內容請上活動Facebook（2019旮都瑪樣部落樂舞宴）粉絲專頁及東管處官網查詢。