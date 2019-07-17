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波多黎各總督取笑瑞奇馬汀是同志！　千人抗議喊罷免

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▲▼波多黎各,抗議,Puerto Rico,羅賽洛,Ricardo Rosselló（圖／路透）

▲波多黎各數千民眾走上街頭抗議，要求總督下台。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美屬波多黎各總督羅賽洛（Ricardo Rosselló）用「Ｘ子」稱呼女性，取笑同志歌手瑞奇馬汀（Ricky Martin），加密對話被洩漏後，引發數千人走上街頭要求總督辭職，抗爭持續延燒。他16日在記者會上表示，為了維持政府運作，目前不考慮下台。

▲▼波多黎各去年受到颶風瑪莉亞（Hurricane Maria ）的重創，州長羅賽洛（Ricardo Rosselló）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波多黎各總督羅賽洛（Ricardo Rosselló）。（圖／達志影像／美聯社）

新聞調查中心13日發布Telegram對話紀錄，羅賽洛用西班牙文稱前紐約議長馬克費韋里托（Melissa Mark-Viverito）是「Ｘ子」，還取笑瑞奇馬汀的同志身分。首席財務長索布里諾（Christian Sobrino）提到聖胡安市長克魯茲（Carmen Yulín Cruz）時說，「我真想把她射死。」

據悉，羅賽洛與其他11名政府官員都在群組中，其中國務卿等4人已主動下台或被撤職。

▲▼波多黎各,抗議,Puerto Rico,羅賽洛,Ricardo Rosselló（圖／路透）

▲民眾高舉國旗與標語。（圖／路透）

綜合外媒報導，數千人15日開始走上街頭，高舉「瑞奇！」、「辭職！」等標語，還有人用噴漆在牆壁寫下群組曾出現的汙辱性詞彙。波多黎各警方出動催淚瓦斯和胡椒水，驅逐想要在總督官邸前放煙火的抗議群眾。

▲▼波多黎各,抗議,Puerto Rico,羅賽洛,Ricardo Rosselló（圖／路透）

▲波多黎各警方嚴陣以待。（圖／路透）

羅賽洛表示，已有21位警員與民眾衝突而受傷，無法容忍破壞公物、攻擊和暴力行為，「我了解他們（抗議人士）的重要性，也了解抗議規模之大，但是對我來說，政府為了這座島嶼繼續運作並取得成果，是非常重要的事情。」他說，希望波多黎各人民在這次打擊以後，可以重新站起來。

眾議院院長努涅斯（Carlos Méndez Núñez）呼籲，各界要給羅賽洛一點時間證明執政能力，「目前彈劾還不會被列入議會時程表，但是我們會視情況保留這項權利。」

據悉，6名前波多黎各高官涉嫌貪汙，將聯邦公款交給具有裙帶關係的承包商，因此遭到逮捕。內部人士將長達899頁的加密對話洩漏給媒體，才讓一系列不當言論曝光。

《衛報》報導，羅賽洛政府忽視基礎建設，使得2017年瑪利亞颶風造成數千人死亡。《福斯新聞》也指出，波多黎各還沒從風災與13年債務危機的打擊中恢復，如今又被政府官員醜聞重創。
 

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關鍵字：波多黎各,南美洲,加勒比海,恐同,歧視,羅賽洛,Ricardo Rosselló

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