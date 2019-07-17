朱立倫列不分區爭國會龍頭？ 知情人士駁：胡扯！輔選立委與爭職位不相干

▲國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對外傳前新北市長朱立倫不排斥輔選黨籍立委，甚至提到可將他列為不分區安全名單邊緣，藉以衝高立委席次，力拼國會過半或爭國會龍頭，引發議論。對此，知情人士表示，空穴來風、純屬外界臆測，幫忙輔選立委與爭職位根本不相干。

據知情人士指出，朱立倫確實願意幫忙輔選立委，多位要參選立委者，跟朱立倫也都熟識，交情也很深，像是林奕華、柯志恩等，但幫忙輔選跟未來要爭立院任何職務，根本不相干，刻意導向要幫忙的人就是要位置，「這樣未來誰還敢幫忙？國民黨千萬不要再用這種過去的思維模式想事情，不然喊團結又有何意義？」。

中常委李昭平準備在17日下午國民黨中常會提案，建議黨中央提名總統初選四位參選同志，列入不分區立委名單，他表示，這是在初選過後，許多基層憂心黨內團結問題所提出的建議，他是向黨中央提案建議而已。

另外，朱立倫17日上午一一親自致電主跑他相關新聞的媒體記者，直接表達感謝之意；有媒體把握機會，詢問未來動向，朱立倫只淡淡地笑說，我要先謝謝每一位幫忙過的人，然後帶辦公室所有幕僚出去放鬆，好好玩個幾天，大家這陣子都辛苦了；他說，「還要多陪陪家人，這應該是我太太最開心的事，我兒子放暑假回來，之前忙初選也都沒太多時間陪他」。

至於外界紛紛主動幫他找工作，他很感謝，但這些都不是事實，目前沒有任何具體規劃。朱立倫初選結束後桃園、台北兩頭跑，回家鄉陪伴年邁蕚父親；下週則安排帶夫人、孩子以及幕僚群去台中、南投遊玩，放鬆這陣子緊繃的心情。