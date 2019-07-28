具財經專業、國際觀…還要了解科技產業　韓國瑜：副手已有數！

圖文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰2020總統大位，黨內初選民調結束後，他在高雄市政府接受本刊專訪，提出副手的二大條件，須具備「財經專業」及「國際事務」背景，他更進一步透露：「副手，我心裡已有數了，人選幾乎已經呼之欲出。」未來將打造全面開放的台灣。

另一方面，韓國瑜也火力全開，先是砲口對內，直言黨內菁英一直以來都不喜歡他，就算到了今日也是如此，坦言整合上有困難；接著他首度批評台北市長柯文哲，認為柯完全沒有政治中心思想，「兩岸一家親」的論述像打迷糊仗；並轟總統蔡英文治國沒有成績，選舉到了只會抹黑對手，恐嚇人民，「我內心看不起這些人，這些都是民主政治最下流的一批」。

高雄市長韓國瑜將代表藍營角逐2020總統大選，副手人選也成為各方矚目的焦點，他17日在高雄市政府鳳山行政中心接受本刊專訪，首次拋出副手的二大具體條件：必須具有「財經專業」及「國際事務」背景，並且要了解科技產業，補總統的不足，施政第一線交給行政院長即可。

韓國瑜小檔案 年齡：62歲

學歷：陸軍官校專修班、東吳英文系、政大東亞所碩士

經歷：台北縣議員、立委、台北縣中和市副市長、台北農產公司總經理、國民黨高雄市黨部主委

現職：高雄市長 家庭妻子李佳芬，育有2女1子

副手二條件 朱張呼聲高

對照憲法將副總統定位為備位元首，韓國瑜則提出一套新的構想，他形容台灣的未來就像一盤棋局，副總統必須是枚活棋，在特殊的外交及兩岸關係下，由總統坐鎮台澎金馬，行政院長於第一線掌櫃，副總統則要對外接觸，甚至主動訪問國際組織、友邦，代表中華民國向外延伸，爭取更多經濟資源，「這盤棋就活了」。

他並說：「我心目中副總統候選人，是什麼狀態、條件，我想我已經有數。」而且「幾乎已經呼之欲出」，接下來將依照「台灣安全、人民有錢」的競選主軸，提出一系列的政策白皮書，帶領台灣走出僵局。

對照韓開出的二大副手條件，與前新北市長朱立倫、前行政院長張善政的學經歷，似乎不謀而合，是否暗示副手人選是其中之一？韓國瑜語帶玄機地回應：「呵呵呵，你自己去想，就跟魔鏡魔鏡一樣，你想是誰，鏡子就會出現誰。」

「未來有我的參與，台灣會有不一樣的變化。」韓國瑜表示，對他來說，兩岸的和平交流，才是穩定台灣當前的重要基礎，無論從經濟角度或年輕人的未來來看，台灣絕不能放棄大陸市場。他進一步提到，馬政府時代標榜的「親美和中友日」及「不統不獨不武」論述，都只是形容詞，最重要的是必須做到實質交流，因此，去年高雄市長選舉，他就公開承認九二共識，這將是兩岸未來互動的關鍵。

愛情摩天輪8月動工

韓國瑜競選高雄市長期間，拋出打造愛情產業鍊的觀光政見，提出在愛河旁建造結合汽車旅館的「愛情摩天輪」，供「年輕人上去1小時做愛做的事」。上任市長半年後，他宣示將兌現競選承諾，已接洽來自美國、英國及法國的3家國外廠商，通盤了解相關工程技術後，市府預計在8月發包動工。

力主須開放 不離棄高雄

「2,300萬人的思想，還停留在固守、固化或被鎖死，這將不是台灣之福。」韓國瑜主張，未來台灣必須走向「開放」2字，他預計推動自由經濟貿易區，將台灣打造成為自由貿易島。他也承諾，要大力發展南台灣，改善南北發展的差距，第一步會從投入參選就做起，屆時競選總部會設在高雄，將來當選後，更絕對不離開高雄，繼續在當地上班。

關於總統的競選策略及架構，韓國瑜認為，面對對手的抹黑，他會本著「一陽破九陰」的戰法，不畏懼對手任何攻擊，確保市政運作無虞，並與國民黨分進合擊，「空戰」方面，他會自行操盤，「陸戰」部署則尊重黨中央。另外，對黨提出的改革、不分區立委名單，他會尊重中常會及全代會決議。

韓國瑜並透露，為配合競選總部成立，人事組織將跟高雄市政府小內閣統合考量，市府部分人事會隨競選團隊調整，他預告，多位局處首長將跟著異動，趁機調整不適任人選，或有其他生涯規劃者做另行安排，首長以下的事務官也會一併調整。

推崇郭台銘 籲共扛國家

除了韓朱配或韓張配，黨內也傳出升級版組合，即整合鴻海創辦人郭台銘出任行政院長，形成韓、朱、郭的鐵三角。不過，韓國瑜笑說，這不是《我愛紅娘》節目，配對不能只是一廂情願，還要了解當事人有無意願。

他認為，初選剛落幕，應該先讓大家暫時沉澱一段時間，待時機成熟後，他一定會出面整合各方力量，秉持大愛原則與黨內所有初選同志溝通，他相信人心是肉做的，所有人都是為了國家好，初選落幕後，面對中華民國的困境，黨內同志該團結起來，思考大愛，翻轉台灣。

韓國瑜也向郭台銘喊話，他說，郭董是一位非常成功的科技界人士，過去靠著赤手空拳打遍天下，若郭董願意共同參與國家未來的興衰，並一同扛起照顧台灣人民的責任，「相信未來一定會有更大合作的機會，這一點我是深具信心。」他也說，初選過後，已致電並留言向郭表達誠意，只是至今未有回應，但若時間敲定，他會馬上登門拜訪，展現誠意。



高雄治水 韓國瑜：分短中長期3箭齊發 韓國瑜17日接受本刊專訪後，高雄發生淹大水，他提出整體治水規劃，短期將盤點所有下水道設計不良處及淹水癥結點，針對各區域進行系統性分析；中期預計檢討不同排水系統的防洪標準，提升區域排水力，並透過城市設計進行總合規劃；長期方面，整合流域治理計畫與都市計畫，同時連結文化與生態水環境，徹底解決淹水問題。

非屬乖乖牌 黨內不受寵

談到黨內天王，韓國瑜的語氣突然變得急促，他話鋒一轉感嘆，自己與每一位黨內大咖，都是老交情，「只是我不是國民黨乖乖牌，從來就不是。」過去在當台北縣議員到立委期間，個性太過直來直往，容易暴衝憤世嫉俗，「我想我不被中央黨部這些菁英喜歡」，他們只喜歡按部就班的人。

韓國瑜舉例，像前總統馬英九、黨主席吳敦義等人，都是台大畢業，成長背景與他截然不同，他從國中時期開始，就是放牛班學生，跌跌撞撞在失敗中成長，完全不是國民黨當權派會喜歡的樣子，「即使到今天，我也未必會被黨內菁英喜歡。」

「但我很能夠跟庶民、基層站在一起。」韓國瑜說，他離開政壇17年，卻吸取到與黨內菁英不同的養分，也看清楚很多人情世故，不會有什麼奇怪想法，與人相處也很和睦，內心更是無欲則剛，不怕外界怎麼看他，一路走來就是光明磊落，做人坦蕩蕩。

相較與藍營菁英的距離感，談及前立法院長王金平，韓國瑜態度明顯柔軟，他說，王院長一直以來就是他的老長官，在立法院時期合作非常愉快，他認為王是台灣政壇上，少數見過大風大浪、大江大海的人。

「三山造勢我感念在心。」韓國瑜主動提起去年高雄市長選舉，王金平確實幫他很多，他至今依舊十分感謝，相信王院長現在持續走訪基層，內心一定有所定見，「換個角度來看，這也是藍軍力量的擴散」，接下來他會找時間親自到王高雄路竹老家請益。



香港反送中 韓：港府別再犯錯了 「香港跟台灣關係密切。」韓國瑜表示，無論人民往來、旅遊或貿易等，台灣都希望香港政局穩定、經濟繁榮，絕對不要動亂，但在香港政府這一次忽略民意後，身為台灣人，他呼籲，香港政府必須重視民主自由議題，「千萬不能再犯下反送中，這樣的重大政治錯誤。」

心疼妻娘家 因他遭批評

去年競選高雄市長期間，韓國瑜曾提出「愛與包容」的競選原則，但近日其妻李佳芬接連捲入農舍違建、保單等爭議，他語帶心疼地說：「這段時間，我的內人被抹黑很厲害。」娘家的人幾乎一個個被拖出來，像「臘肉」一樣掛著被鞭打，「對她影響很大」。

韓國瑜透露，李佳芬雖然過去擔任過雲林縣議員，但內心其實不喜歡政治，一心嚮往回歸單純、恬適的日子，「傳統上來講，老公屬陽、老婆屬陰；男孩子就好動，女孩子就好靜」，她不希望家庭生活被政治介入。因此，在他決定「被動」接受黨的徵召之前，他坦言，夫妻2人一直沒有坐下來好好談過，也沒做過任何商量。

「她問我到底想怎樣？我就很難啟齒。」韓國瑜透露，確定投入初選前，他壓力非常大，一邊是李佳芬與家人，另一邊是逐漸升高的海內外支持聲浪；在市政跟國政之間，他更難以做出抉擇，最後決定採「被動」方式，不主動進入初選，「我平常心，過去這2、3個月來一面廣告也沒有，所有工作中心全都在高雄，全部交給人民來決定。」

護家不容忍 遭抹黑就告

直到黨內初選前夕，夫妻倆深談，韓國瑜才向李佳芬坦承說：「國家已經這樣子，我已不是為了自己，再活也活不了幾年，能做就做。」他說，當下李佳芬沉默了好一陣子，但也明白他一直以來的不得已。

面對未來的選舉攻防，韓國瑜表示，「愛與包容」是原則，如果到了最後關頭，他不會再容忍，會採取必要的行動來保護家人，不排除對抹黑者提出法律訴訟。他措辭嚴厲地說：「衝著我來就好，衝著我的家人幹嘛！」如果逼得他無路可走，他會正式開戰，「我從小到大，吵架也沒輸過。」

韓：柯沒中心思想 蔡專打恐嚇牌

國瑜獲提名角逐總統後，昔日對韓有「知遇之恩」的台北市長柯文哲，也轉向批韓，2人未來可能在大選交鋒。對此，韓國瑜在接受本刊專訪時指出，柯Ｐ是台灣奇特的政壇奇葩，若要選總統，2人就是兄弟爬山、各自努力，但他話鋒一轉強調：「柯Ｐ一定要講清楚，一個人從事政治活動，中心信仰很重要，一旦飄移、浮動就就很危險，自己的中心信仰、終極信仰、追求什麼要告訴民眾。」

柯知遇之恩 永遠都感念

他並直言，柯文哲說不出自己的中心思想為何，在政治上也沒有終極信仰，但他相信「柯Ｐ的智商高，有絕對的智慧告訴民眾」。

韓國瑜說，過去柯文哲對他的那份情，他永遠感念在心，但現在大家在不同舞台發展，若柯要選總統，他會給予祝福，但柯必須告訴民眾，究竟要把中華民國帶到哪裡去。

韓柯二人各自擁有一群死忠擁護者，比較起雙方的不同，韓國瑜說，他對政治中心信仰非常堅定，2,300萬人民要追求什麼？「是最大安全幸福保障」，未來在競選時，凡是對台灣安全有關或讓台灣人民賺錢，他都會全力以赴，讓台灣經濟活絡，找出各種政策與方法來落實。

韓國瑜說，柯Ｐ有良好條件和他的優點，蔡英文也是，將來各自論述，但不管怎麼論述，中華民國未來怎麼走下去，這件事情絕對不能打迷糊仗，「明年選舉是中華民國生死保衛戰，我有我的信念。」

「兄弟爬山、各自努力。」一句話道出韓柯二人關係已不如過去。韓國瑜說，雖然柯主張兩岸一家親，但論述仍不夠清楚，未來兩岸應走向和平交流之路，九二共識、一中各表就是那扇「芝麻開門」的鑰匙。

韓國瑜也說，他並不擔心韓粉與柯粉重疊，不同政治人物支持者之間交流，本來就是正常的事，即便互不相容，那也很正常。他認為，民主政治的可貴就在於選民有多元選擇，很可能欣賞他的人，最後卻票投柯文哲、蔡英文。

他形容，就像在一個家族裡，不同世代對政治也有不同看法，爸爸媽媽、阿公阿嬤都很支持他，但子女就未必，所以最後能不能當選，就交給民眾決定。

批蔡搞三不 造謠最下流

除了點評柯文哲，韓國瑜也重批民進黨對手蔡英文。他批評，蔡政府執政三年來，只會打恐嚇牌，專門灌輸民眾「怕」的印象，處處恐嚇大陸要吃掉台灣、國民黨執政會出賣主權等，他想問：「台灣的民主自由穩固，有什麼好怕的？」難道民進黨對台灣沒信心，認為隨時可能被毀掉嗎？這簡直是「自己造出心中的陰影來」。

他強調，台灣的未來就是要開放，這才是健康態度，不該走小小的、死胡同的路，但蔡政府上任後，只搞三不主義，不要中華民國、不要九二共識、不敢台灣獨立，又拿不出治國成績，每到選舉只會抹黑造謠，「我內心看不起這些人，這些都是民主政治最下流的一批」，用了下流步數，竟還樂此不疲。

「政治人物要搞清楚，絕對不能有月暈效果，月亮只有這麼大，月暈就感覺自己很大，沒什麼了不起。」韓國瑜並向蔡英文喊話，不要有了權力，就忘了自己是誰，與基層完全脫節，甚至想唏哩呼嚕混過幾年，吃香喝辣就走了，人民不會每一次都含淚投票。他也批評英系動員支持幹掉初選對手賴清德，民眾必須適時反省，「為什麼要顧電話？顧電話就是放縱政治人物。」

他說，過去他失業12年、賣菜4年，如果沒有離開政壇這麼久，這些話他絕對講不出來。接下來的競選期間，他希望民進黨支持者能冷靜下來，別再被意識形態綁架，仔細回想民進黨執政這3年來是否有過得更好？還要不要繼續支持？若是不滿意，那就換人來做；若他做得不好，藍軍照樣可以不支持，唯有透過這些過程，台灣人民越來越聰明、政治人物才會越來越警惕。



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