增強2020戰力　藍常委提案：朱立倫、郭台銘、周錫瑋、張亞中列不分區立委

▲周錫瑋、郭台銘、韓國瑜、朱立倫、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨中常委李昭平將在17日下午國民黨中常會提案，建議黨中央提名鴻海創辦人郭台銘、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋與台大政治系教授張亞中四位參選人，列入不分區立委名單，促成黨內團結，力爭2020重返執政。

李昭平表示，四位參選人都是黨內菁英，就看各參選人的意願，但常委們會提案向黨中央建議。他提案，「此次本黨總統初選展現了民主的最佳典範，為增強戰力、發揮長才、團結一心，建議本黨中央提名總統初選有圑結戰鬥力的參選同志擔任不分區立委，承擔輔選總統及立委的重責大任。」，他說明，這個提案的內容是在初選過後，不少黨內基層憂心分裂不易彌平，所提出的建議。

國民黨初選過程激烈，在高雄市長韓國瑜勝出後，郭台銘、朱立倫、王金平的動向引發各界關注，郭台銘帶夫人到日本散心，預告回台後繼續跑基層，朱立倫則願意輔選黨籍立委，協助國民黨備戰2020。王金平在初選結束後第一個行程就與立委許淑華同框，引發臆測是否韓王合作、再度協助韓國瑜。

▲王金平日前在南投市配天宮城隍爺夜間出巡繞境點起馬炮。（圖／王辦提供）

另外，針對外傳朱立倫不排斥輔選黨籍立委，甚至提到可將他列為不分區安全名單邊緣，藉以衝高立委席次，力拼國會過半或爭國會龍頭，引發議論。對此，據知情人士表示，這消息是空穴來風、純屬外界臆測，幫忙輔選立委與爭職位根本不相干。

該人士指出，朱立倫確實願意幫忙輔選立委，多位要參選立委者，跟朱立倫也都熟識，交情也很深，像是林奕華、柯志恩等，但幫忙輔選跟未來要爭立院任何職務，根本不相干，刻意導向要幫忙的人就是要位置，「這樣未來誰還敢幫忙？國民黨千萬不要再用這種過去的思維模式想事情，不然喊團結又有何意義？」。

▲國民黨中常委姚江臨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中常委李昭平。（圖／記者屠惠剛攝）