生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

播放量超過1200萬！台太鼓達人「YT頻道突被刪」原因超傻眼：三X

▲▼ 。（圖／翻攝自七元湯Threads）

▲YT頻道無預警被刪除。（圖／翻攝自七元湯Threads）

記者施怡妏／綜合報導

知名《太鼓達人》實況主「七元湯」表示，經營多年的 YouTube 遊戲頻道，日前在未收到明確違規說明的情況下，遭官方判定違規並直接停權，理由竟是違反「兒童色情」相關規範，頻道內容全數下架，三年多累積的訂閱數與收益也隨之歸零，讓他相當錯愕與不滿，「我打太鼓的頻道是哪來的兒童色情？」

先限流再停權　半年異常卻無任何通知

「七元湯」在Threads發文，頻道原本狀況穩定，直播期間同時在線人數維持在300人以上，但某天起突然暴跌，只剩個位數，異常情況持續將近半年，期間未收到任何違規通知或改善建議。直到近期，頻道竟直接被 YouTube 刪除，理由竟是違反「兒童色情」相關規範。

頻道無預警消失　三年心血一夕歸零

他感到相當震驚，頻道內容全以《太鼓達人》遊戲實況為主，畫面單純，未涉及裸露或任何不當元素，完全無法理解為何會與此類規範扯上關係，「我這個影片也沒有任何兒童，也沒有露點，是違反三X規定？垃圾系統亂判，把我經營3年的頻道刪掉，之前還惡意亂降我的直播觸及，害我收益直接少7成」。

在 Threads 查看

官方理由指涉「兒童色情」　申訴遭駁回

「七元湯」透露，頻道播放量高達1211萬次，還有3萬元的收益沒拿到，「我一個打太鼓的頻道，是能違反三X兒童色情？」他寫信向YouTube申訴，卻受到傻眼的回信，「經仔細審查後，判定你的頻道確實違反《兒童安全政策》，我們必須為所有使用者維護安全無慮的YouTube環境，我們不會恢復你的YouTube頻道，請見諒。」

「七元湯」氣得飆髒話，「我的頻道哪來的兒童？X你X我是兒童？我的太鼓客人是兒童？YouTube你會不會太誇張？智障AI亂判，還給這種白癡申訴回覆。」

▲▼ 。（圖／翻攝自七元湯Threads）

▲刪除原因讓他超傻眼。（圖／翻攝自七元湯Threads）

在 YouTube 頻道遭到刪除後，「七元湯」也開始嘗試轉往 TikTok 發展，並自行架設串流平台，希望能持續直播與粉絲互動，維持基本收入來源，同時也期待未來能釐清事件真相，爭取合理處理，「就算頻道幸運救回來了，風險還是很高，像META那種莫名其妙鎖帳號也不是第一次了，我還是決定自己做平台，讓真的對太鼓有興趣的人來看就好。」

01/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

太鼓達人YouTube停權兒童色情實況主頻道刪除

