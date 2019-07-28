莊子富參選台中屯區立委　韓國瑜20多年前曾寫過建設提案

▲政治素人莊子富挑戰現任綠委，全力以赴。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中廣播總經理莊子富被國民黨徵召參選台中市第7選區（大里、太平）立委，挑戰現任綠委何欣純，莊說，他的參選獲得總統參選人韓國瑜大力支持和背書，韓20多年前擔任已故立委馮定國助理時，曾寫過該選區建設提案，和地方有些淵源，還說會幫他站台，把這席贏回來。

▲莊子富受到韓國瑜、盧秀燕全力支持。（圖／莊子富提供）

國民黨28日召開全代會，正式提名總統和各區立委候選人，台中市有8個選區，已確定7個候選人，7人當中，唯有莊子富是沒有任何民代經歷的政治素人，卻要挑戰現任綠委，雖是大膽，但夾帶著韓流旋風，加上紅黑派力挺，是有一搏機會。

▲莊子富的參選受到韓國瑜背書。（圖／莊子富提供）

莊子富今年48歲，有20多年的廣播經歷，因為父親的一個節目「新聞糾察隊」，經常針對政府政策、執行狀況等，希望官員們來向大眾解釋，但經常遇到跋扈、不屑一顧的官員，以為電台是要找麻煩，不願上節目，如果連媒體提供解釋或宣傳的平台都碰壁了，何況是小老百姓。

▲莊子富利用和韓國瑜合照的瓶裝水，全力行銷。（圖／記者鄧木卿攝）

莊說，他看了很多，也聽了很多，知道眾多聽友，在民進黨執政下，不論是國際情勢、經濟發展等，都過得不是那麼好，他跟大家一樣，想過的是「好日子」，不想讓下一代過「苦日子」，只是沒想到這幾年政府只會「混日子」，做事還要「選日子」宣傳，面對民眾的指責和批評，還「要面子」的請人民再給他們一次機會，因此他決定走出播音室，參選立委。

他以大里、太平為例，這麼多年大里和太平並沒有變得更好，產業結構外移、聯外道路不足、農產品沒有通路，其實大里是一塊很好的蛋白區，結果民進黨立委在這一區10多年，很可惜都沒有好好讓大里得到該有的發展。

莊子富說，早在韓國瑜擔任高雄市黨部主委時就認識，當時韓就很鼓勵年輕人應該出來為社會服務，後來，韓巡迴全台5場造勢大會，他都有出席，非常認同韓的理念，有次向韓表達想參選立委的想法，得到韓全力支持，不僅如此，他也得到台中紅黑兩派力挺。

莊說，韓國瑜知道這選區選戰不好打，還說，20多年前，擔任已故立委馮定國幕僚時，曾針對大里、太平區寫過建設提案，對這選區有過研究和了解，韓願意幫他站台、提供政策，還說要幫他一起把這席立委拿回來。

莊子富也以自己名字發想，以「富起來」為競選主軸，列出7大類必須富起來的對象，分別是農民、中小企業、勞工、庶民、教育、老人，這些都富起來了，最後國家就會富起來，所謂民富則國強，他強調，教育和老人的富，並非指財富，而是指在教育資源和老人福利上的充分照顧。