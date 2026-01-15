　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林俊憲初選吞敗　黃暐瀚：證明「德意志」是「派最強的而非自己人」

▲林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

▲林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨中央今（15日）公布台南市長初選民調結果，陳亭妃60.8557%對上林俊憲58.1630%，以2.7個百分點的些微差距擊敗林俊憲勝出，下週將正式提名。對此，媒體人黃暐瀚提到外界大酸綠營初選「德意志」一事直言，以結果論，台南、高雄、嘉義初選，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

黃暐瀚表示，因為高雄賴瑞隆僅以 0.6% 勝出，所謂「德意志」的說法，這兩天在媒體蔓延，今天台南結果出來，賴清德支持的林俊憲，以 2.7% 落敗，其中被視為「國王調配器」的「黨中央民調」，陳亭妃還贏了林俊憲 5.3%。

黃暐瀚表示，如果民進黨初選真的只看「德意志」，那唯一的解釋，就是林俊憲被賴清德衝康了，故意衝到輸。

黃暐瀚說，政治很複雜，人性很多變，但辦一場「公平、公正、公開」的初選，沒有那麼難，就是「誰民調高，提名誰」，這麼簡單。

黃暐瀚認為，退一萬步說，如果賴清德會用盡辦法，「搞定自己人」出來選，最後搞到大選大敗，台南高雄都輸掉，他黨主席下台，2028掰掰，會有人這麼做？有可能會這樣做嗎？除非這個人，喜歡拿刀插自己大腿，還邊插邊問別人「你怕不怕」？

黃暐瀚直言，以結果論，台南、高雄、嘉義，賴系人馬只有一位賴瑞隆出線，嘉義黃榮利、台南林俊憲全都失利，證明所謂「德意志」是指「派最強的出來」，而不是「派我的人出來」。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

01/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨嘉義縣長黨內初選由蔡易餘代表綠營出戰。蔡易餘昨日隨即展開「感恩之旅」，今天繼續走訪六腳、鹿草、水上、太保及朴子等鄉鎮市，向基層鄉親致謝，感謝鄉親幫忙顧電話、給予支持，讓他順利取得民進黨提名，投入 2026 嘉義縣長選舉。

黃暐瀚賴清德林俊憲陳亭妃民進黨

