社會 社會焦點 保障人權

快訊／張文犯罪終點曝！表達式暴力行為　就是要造成社會震撼

記者劉昌松、黃哲民／台北報導

男子張文犯下2025年連續攻擊案，造成自己在內4死11傷，台北地檢署15日公布調查結果，張文一連串犯罪計畫的終點，就是自己墜樓身亡，沒有預留任何脫逃退路，根據3名專家學者鑑定，張文縝密策畫縱火、丟擲煙霧彈、殺人，並非反社會人格的衝動犯罪，而是追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼，結合高度計畫性的「表達式暴力行為」。

北檢公布調查結果指出，張文從大學畢業、就業期間的社交人際關係呈現相當貧乏狀態，職涯多自行選擇卻屢逃避，離職失業後即疏離於家庭、同儕與社會，加深其反社會情節，從保全工作離職後不久，就在2023年8月28日，把帳戶內存款62萬6838元全數提領一空。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢主任檢察官曾揚嶺(右1)、檢察官黃冠中(左2)與台北市警察局長李西河(左1)共同出席張文調查記者會。（圖／記者劉昌松攝）

之後張文從2023年12月17日建立「金錢規劃.txt」檔案，檔案在2025年12月15日刪除，19日就犯下北車、南西商圈隨機殺人案，雖然文件檔案內容已無法查看，但研判張文建檔目的是要規劃達成犯罪計畫過程中所需資金，也就是張文最晚是在建立檔案的時候，逐漸萌生犯意。

雖然張文已經死亡，無法直接訊問調查犯罪動機，但是從張文事前勘察、迅速移動、換裝、最後依計畫墜樓的過程，張文犯罪時應沒有精神障礙或其他新制問題導致辨識能力降低，而且不是為了特定政治及宗教訴求進行恐怖攻擊。

承辦主任檢察官曾揚嶺、檢察官黃冠中為確認張文犯罪動機，選任銘傳大學教授黃富源、中正大學教授許華孚、中央警察大學教授許福生，3名分別具有犯罪心理學、犯罪社會學、犯罪學等專業知識的學者擔任鑑定人，分析張文的行為是一種高度計畫，選擇人潮聚集公共場域及交通樞紐、以追求象徵性發聲、引發社會關注及造成社會震撼為目的之表達式（象徵 expressive）單獨犯罪暴力行為。

此外，張文犯行具有明顯、縝密及長期的事前準備與犯罪規劃，沒有典型反社會人格所呈現之衝動性、短視性特質，因此應把張文犯殺人案的動機理解為，一種追求最大社會張力與象徵結果的表達式暴力行為，其核心並非反社會人格的衝動犯罪，而是結合高度計畫性的表達式犯罪。

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

分享給朋友：

張文69頁偵查報告出爐　北市警局長退休前終結

桃園妨害兵役通緝案　北捷兇嫌張文不起訴

幾乎零社交　北檢定張文無共犯

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

檢分析張文手勢「破解平板密碼」　查出殺人計畫書

