女檢座加班摔斷手臂！怒告檢察長、清潔公司索賠　結果出爐

▲吳怡盈(右二)在彰化地檢署滑到骨折，獲賠42萬元。（資料照／翻攝彰化地檢署）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈周末加班時，因踩到潑灑在走廊的除蠟劑，滑倒重摔導致手臂骨折，因而需手術住院，術後仍有後遺症，吳怡盈事後控告頂頭上司、當時的檢察長俞秀端涉嫌過失傷害，俞秀端獲不起訴處分後，吳怡盈再向承攬清潔工程的廠商保升公司、以保升公司名義當日在現場施作的外包廠商黃女，以及彰化地檢署連帶求償122萬9051元。彰化地院審理後，認定彰化地檢署、保升公司、黃女皆有過失，應連帶賠償42萬9051元。

吳怡盈、俞秀端兩人都已調離彰化地檢署，而吳怡盈於2022年2月12日周末上午在彰化地檢署加班，因走廊地板正進行除蠟再打蠟工程，她踩到除蠟劑滑倒重摔在地，導致右側近端肱骨骨折、術後殘存右肩僵硬等傷害，經送醫進行手術並住院5日，術後依醫囑需禁止勞動3個月，前1個月需人照護，2個月以後應每週至少復健3次，2022年5月16日回復上班，吳怡盈因持續增加壓力無法排解，導致憂鬱求診服藥，身心健康受到傷害。

吳怡盈認為，在她之前已有2名同仁因除蠟工程滑倒，俞秀端身為檢察署首長，應督導確認工程進行時，有足夠警示或圈圍等安全維護措施，防範再繼續發生人員滑倒受傷之意外事故，卻疏未注意導致她受傷，提過失傷害告訴。不過俞秀端堅決否認在吳怡盈滑倒前，就知道有2名同仁因除蠟工程滑倒，稱若知道就會停止工程或加強整個工程施作安全性。

檢察官調查後認為，俞秀端之前已調整增加公訴主任檢察官業務，使吳怡盈返署上班後略減部分業務，至於後續吳怡盈傷勢復原狀況不如預期，乃至精神狀況惡化等，客觀上均非俞秀端所得預見及預防，難認定有何疏失，應認罪嫌不足不起訴。

吳怡盈再提出國賠，同時對承攬彰檢清潔維護工程的保升公司，以及當天施作人員黃女求償。吳怡盈指出，當天由保升公司指派黃女帶領清潔人員在現場除臘施工，黃女明知用除蠟劑溶解地板陳年舊蠟後，會導致地板濕滑，卻沒有在走廊設置警示等安全措施。

吳怡盈認為，該走廊位於地檢處2樓辦公處所，每日還有員警、調查官、律師、民眾等進入，屬於國賠法所謂的「公共設施」，然而彰檢卻沒有要求廠商設置安全維護措施，也無人員在場監督，可見管理也有疏忽，向保升公司、黃女、彰檢都連帶求償精神慰撫金100萬元，加上醫療費用、看護費、就醫交通費等共求償122萬9051元。

全案經彰化地院審理，法官認為黃女施工時，沒有在走廊設置警示、標記或圈圍等安全維持設施，也沒派人於現場監督管理，對吳怡盈的傷害有過失，而黃女受保升公司的指派監督，保升公司也應負連帶賠償責任。

另外，當時地板在澆除蠟劑後，其他人也作證需攙扶著牆壁才有辦法往前走，可見地板相當濕滑，彰化地檢署應負有加強管理的義務，而監視器顯示吳怡盈當時已注意地面濕滑，並左右移動、避開水漬，並無過失，判彰化地檢署、黃女、保升公司都有連帶賠償責任，要賠吳怡盈醫療費、看護費、精神撫慰金20萬元等，共要連帶賠償42萬9051元。可上訴。