中國研究員「竊取美藥廠機密」　瑞士同意美國引渡要求

▲葛蘭素史克集團（GSK）商業機密外洩。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

美國近日指控中國研究人員薛功達（Gongda Xue，音譯）竊取醫藥公司「葛蘭素史克」（GlaxoSmithKline，GSK）有關癌症藥物的商業機密，並且向瑞士政府提出引渡要求。瑞士政府昨（16）日表示，他們同意將已經在當地居住18年的薛功達引渡至美國。

綜合外媒報導，薛功達2014年前一直幫助瑞士弗雷德里希．米歇爾（Friedrich Miescher）生物醫學研究所從事生物醫藥研究，他的妹妹是美籍華裔癌症研究人員薛瑜（Yu Xue，音譯）。薛瑜2018年8月向美國聯邦檢察官承認，竊取了「葛蘭素史克」公司的生物製藥機密，並且將它們賣給中國。

▼薛瑜（左）2018年承認竊密。（圖／達志影像／美聯社）

報導分析，這些資料包含了有關具體癌症藥物的研究，一名美國政府證人預估，這些被盜的祕密總價值超過5.5億美元。美國政府也指控薛功達從薛瑜那裡獲得製藥商業祕密後，在實驗室進行試驗，並同樣將結果交給在中國的同謀。

據悉，薛瑜目前在等待法庭的量刑判決，最高可判10年有期徒刑及高額罰款；瑞士聯邦司法辦公室12日則裁定，在美國賓夕法尼亞法院（Supreme Court of Pennsylvania）要求下，薛功達應該被引渡至美國。薛功達雖然堅決反對被引渡要求，不過目前已被拘留，因為瑞典法院認為他有逃逸風險。