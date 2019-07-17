美眾院外交委員會稱蔡英文「台灣總統」　網狂灌留言：謝謝你





▲美國眾議院外交委員會稱呼蔡英文為「Taiwan President」。（圖／翻攝自House Committee on Foreign Affairs臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在美東時間11日過境美國紐約，並且出席貴賓酒會，包括眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、聯邦眾議員麥考爾（Michael McCaul）等人均到場表達歡迎。美國眾議院外交委員會的臉書也在美東時間16日表示，恩格爾歡迎「Taiwan President」（台灣總統）蔡英文造訪紐約，引發台灣網友熱烈討論。

美國眾議院外交委員會（House Committee on Foreign Affairs）的臉書粉絲專頁在美東時間16日上午10時（台灣時間16日晚上10時）貼出一篇文章，內容提到恩格爾歡迎上周抵達紐約的「台灣總統」（Taiwan President）蔡英文造訪紐約。

美國眾議院外交委員會的臉書指出，恩格爾表示，台灣是一個在印太地區不可或缺的夥伴，台灣和美國分享了最珍貴的價值觀：民主、人權、自由；多年來，中國試圖削弱台灣在世界上的地位，這就是為什麼恩格爾和麥考爾提出、且眾議院通過的兩項決議案，重申美國對台灣的堅定承諾，並且支持《台灣關係法》，美國對台灣的支持，以及雙方人民的深厚友誼堅定。

由於美國眾議院外交委員會臉書直接稱呼蔡英文為「Taiwan President」，並非中華民國總統「President of R.O.C.」，因此引發PTT鄉民熱烈討論。鄉民們表示，「蔡英文又挑釁中國了」、「狂啊」、「美國阿爸真不乖（？」、「不演了 不演了」、「國民黨快來譴責喔」、「台灣難波萬～～～～～」、「只好先喊聲爸了」。而該篇貼文底下也湧入許多台灣網友的留言，幾乎都是感謝美國眾議院外交委員會的言論。

►►ETtoday新聞雲隨行報導

蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄