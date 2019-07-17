高校畢業歌大合唱錄音　18日現場直擊

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▲7月18日高校畢業合輯錄音室直擊。（圖／ETtoday）

2019創作專屬於我們的畢業歌！還記得當年我們一起唱過的《風箏》嗎？雖然畢業後將各自往自己的夢想前進，下次合唱的機會也不知道要等多久，這些回憶，就讓我們錄製成一首歌，永遠紀念吧！

今年最值得期待與專屬於高校生們的創作歌曲《飛鳥》，將於「2019高校畢業歌」錄音室直擊本週四(18日)現場公開錄音演唱現場，ETtoday將有30分鐘的快閃直播！最會帶動氣氛的知名娛樂主持人關關，會帶你一起到錄音室現場同樂，「高中原創畢業歌合輯」已是舉辦的第8年了，今年ETtoday一樣與擎天娛樂共同舉辦，錄音現場的高校帥哥美女們將會合唱第一屆最知名歌曲《風箏》，聽說也是高校生們在畢業去KTV歡唱時，必點的歌曲之一，相當值得期待！

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「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」堪稱是全國高校生年度最大音樂盛會，「高中原創畢業歌合輯」製作今年已邁入第8年，我們將會在7月18日下午2點線上直擊錄音現場，每次歌聲超好聽的校花校草都會在錄音室被捕捉，引發話題熱議！期待今年將會是哪位未來明日之星被發掘嗎？敬請鎖定ETtoday新聞雲、星光雲、大檸檬、ETtoday App與各大ETtoday粉絲團，鎖定「2019高校畢業歌」錄音室直擊直播並參與投票，就有機會能一起參與8/11(日)直播發表會，現場有熱情邀請到林宥嘉、高爾宣、周興哲、鄭可強、許維芳、鄭心慈，多位藝人將在現場表演，下載App投票就有機會到現場唷！今年的人氣畢業歌第二階段投票將只剩最後兩週，大家除了錄製合輯外，也不忘為自己拍攝的MV拉票，才有機會參與8/11直播發表會，當然也別忘了觀看直播，為自己學校派出的帥哥美女們按讚鼓勵一下吧！

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