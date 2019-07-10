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贈票／愛麗絲奇境魔幻開展　邀你一起夢遊去

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App小組／活動報導

▲愛麗絲夢遊奇境展7月開展。（圖／主辦單位提供）

▲愛麗絲夢遊奇境體驗展7月開展。（圖／主辦單位提供）

今年夏天必去特展就是它！「跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展」7月5日到9月25日在松山文創園區魔幻展出，大家童年裡都有個愛麗絲，ETtoday邀你免費進場，讓想像變成超現實、讓現實變得超魔幻！集結超過 20 組跨媒體藝術團隊共同創作，以「每個人都是愛麗絲」的多元視覺意象，透過高科技重現經典故事場景，快下載星光雲App，搶抽門票去！

▲愛麗絲夢遊奇境展7月開展。（圖／主辦單位提供）

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▲愛麗絲夢遊奇境體驗展「愛麗絲小屋」展區。（圖／主辦單位提供）

▲愛麗絲夢遊奇境展7月開展。（圖／主辦單位提供）

▲愛麗絲夢遊奇境體驗展「兔子洞」展區。（圖／主辦單位提供）

愛麗絲夢遊奇境體驗展台北站，除了重現繽紛的「兔子洞」、可自由躺臥的「愛麗絲小屋」、充滿神秘感的「眼淚池」、及穿梭幻想與現實的「鏡屋」，更加碼展出台灣藝術家以愛麗絲為靈感的作品，其中貓王不討喜的「如果我是柴郡貓就好了」陶作雕塑更是全球首展，展覽驚喜連連，處處有彩蛋！還有讓人少女心爆發的愛麗絲專屬商店，除了韓國原裝進口的周邊商品，台北站也獨家販賣專屬周邊，就是要讓你看得眼花撩亂，回家時手裡拿滿滿。不喜歡文具和飾品，現場還有以愛麗絲為靈感的五款特殊口味冰棒，有得買又有得吃，還在等什麼，快下載星光雲App，參加活動搶抽門票去！

▲愛麗絲夢遊奇境展7月開展。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 愛麗絲夢遊奇境體驗展展區照片。（圖／主辦單位提供）

▲愛麗絲夢遊奇境展7月開展。（圖／主辦單位提供）

【跳進兔子洞－愛麗絲夢遊奇境體驗展】
✦ 展覽日期｜2019-7-5 (五) 至 2019-9-25 (三)
✦ 展覽地點｜松山文創園區 2、3 號倉庫
 

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽愛麗絲夢遊奇境展門票」，填留資料，馬上行動！

▲App贈票活動使用。
◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲App贈票活動使用。


【贈票活動資訊】
◎活動時間： 7月10日至7月14日2359止。
◎得獎獎項： 愛麗絲夢遊奇境展門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：愛麗絲夢遊奇境展,松菸,App活動

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