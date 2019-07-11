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贈票／暑假必玩「夏日偶像派對」　獨家親子解謎遊戲

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App小組／綜合報導

▲2019 MUSE LAND夏日偶像派對7/11於新竹遠東巨城購物中心開展。（圖／主辦單位提供）

▲2019 MUSE LAND夏日偶像派對7/11於新竹遠東巨城購物中心開展。（圖／主辦單位提供）

ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，現在只要下載新聞雲App，參加活動就有機會抽夏日偶像派對入場門票，進派對玩樂一夏！從海外紅到台灣的超人氣角色，今暑將在台掀起最歡樂的「夏日偶像派對」，集結不同年齡層喜愛、熱門且高鮮明品牌個性的IP角色齊聚一堂，將於7/11-9/16台灣新竹、台北兩地展出，讓台灣喜愛這些角色的與粉絲能近距離接觸與捕捉他們的各種可愛風格與獲得更多驚喜，本次參展的角色分別為法國的巴黎居民麗莎和卡斯柏、俄羅斯的大耳查布、日本的達洋貓、瑞士的PINGU企鵝家族、日本擁有50年以上真人特攝的超人力霸王及台灣知名文創品牌Foufou BUNNY，還有全台首次最有趣的卡通角色結合親子解謎闖關活動，等著你一探究竟，絕對是今年親子同樂的絕佳首選去處!

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請繼續往下閱讀...

【2019 MUSE LAND夏日偶像派對】展覽活動，台灣首站7/11(四)於新¬竹遠東巨城購物中心盛大開展，第二站於08/22即將移師台北新光三越南西店9F巡迴展出，快下載新聞雲App搶抽展覽門票，7月11日新竹場、8月22日台北場，就能一起進場和你最愛的卡通明星們一起玩解謎闖關遊戲、拍照打卡、收刮獨家周邊商品，大朋友與小朋友們絕對不能錯過、最歡樂的夏日派對！

《2019 MUSE LAND夏日偶像派對》

新竹場
活動地點：新竹遠東巨城購物中心(新竹市東區中央路229號1樓 創藝廳)
活動日期：2019/7/11-8/11
營業時間：週日-週四 11:00–21:30 / 週五-週六 11:00-22:00

台北場
活動地點：新光三越台北南西店(台北市中山區南京西路12號9F)
活動日期：2019/8/22-9/16
營業時間：週日-週四 11:00–21:30 / 週五-週六 11:00-22:00

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday新聞雲》App （點我下載）

新聞雲APP

 ◎步驟2：
開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中間活動選項，即可進入活動頁面；立馬點選「 點我抽夏日偶像派對入場門票」，填留資料，馬上行動！

▲夏日偶像派對-活動方式 步驟2。（圖／主辦單位提供）

▲夏日偶像派對-活動方式 步驟2。（圖／網路截圖）

◎步驟3：
請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲夏日偶像派對-活動方式 步驟3。（圖／主辦單位提供）

▲夏日偶像派對-活動方式 步驟3。（圖／網路截圖）

【贈票活動資訊】
◎活動時間：7月11日至7月15日23:59止
◎得獎獎項：《2019 MUSE LAND夏日偶像派對》門票
一人限領一組〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：填寫報名資料即有抽獎資格，活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱 et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：夏日偶像派對,MUSELAND,App活動

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