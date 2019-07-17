贈票／奇譚俱樂部扭蛋明星大集合　轉爆松山文創園區

日本奇譚俱樂部時常會推出有趣又特別的扭蛋，像是近期推出的「飯糰餡料戒指」，將扭蛋盒設計成超有創意的三角飯糰造型，打開後，裡面居然是不同口味的餡料戒指！如果你的女友剛好是吃貨，那麼下次紀念日就送這幾款戒指給她吧～