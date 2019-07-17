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贈票／奇譚俱樂部扭蛋明星大集合　轉爆松山文創園區

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App小組／活動報導

▲2019 蛋蛋特展-奇譚俱樂部的扭蛋世界7月17日開始抽獎。（圖／主辦單位提供）

▲2019 蛋蛋特展-奇譚俱樂部的扭蛋世界7月17日開始抽獎。（圖／主辦單位提供）

專門推出趣味扭蛋作品的奇譚俱樂部邁入第13年，他們所發行的玩具界巨星「杯緣子」也已經7周年！到底他們是如何構想、創造出這些有趣的主題？扭蛋到底有什麼迷人的魔力，讓人鐵了心也要轉到心中最想要的款式？就算省吃儉用也要再轉一顆？今年暑假，首次由「杯緣子」（コップのフチ子）與奇譚俱樂部的夥伴為主題的大展將在台北推出，ETtoday幫廣大粉絲們謀福利，現在只要下載星光雲App，就可以參加活動就有機會抽到展覽門票，相約到松山文創一起搞怪吧！

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▲「喵星人大進擊」展區現場景物擺放宣傳照。（圖／主辦單位提供）

▲「喵星人大進擊」展區現場景物擺放宣傳照。（圖／主辦單位提供）

來扭蛋迷今夏必去---【蛋蛋特展】奇譚俱樂部的扭蛋世界，活動展期為7/2(二)-9/1(日)的10:00-18:00(閉館前30分鐘停止售票及入場)，在松山文創園區1號倉庫(台北市信義區光復南路133號)，必看四大重點：一次看夠奇譚俱樂部的經典創意 、喵星人大進擊、給你滿滿的正能量、在杯子邊緣上的天使─杯緣子! 快下載星光雲App搶抽展覽門票

▲「杯緣子」展區現場景物擺放宣傳照。（圖／主辦單位提供）

▲「杯緣子」展區現場景物擺放宣傳照。（圖／主辦單位提供）

【蛋蛋特展】

活動地點：松山文創園區1號倉庫(台北市信義區光復南路133號)
活動日期：2019/7/17-7/21
展覽日期：2019/7/2-9/1
營業時間：10:00-18:00(閉館前30分鐘停止售票及入場)

【活動方式】
◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）

◎步驟2：
開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽蛋蛋特展門票」，填留資料，馬上行動！

▲蛋蛋特展-活動方式 步驟2。（圖／主辦單位提供）

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

▲蛋蛋特展-活動方式 步驟3。（圖／主辦單位提供）

【贈票活動資訊】
◎活動時間：7月17日至7月21日23:59止。
◎得獎獎項：蛋蛋特展門票。〈以手機號碼為準〉。
◎活動方式：活動小組隨機抽出中獎者。
◎兌領方式：於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。
主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。
若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~

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關鍵字：蛋蛋特展,奇譚俱樂部,杯緣子,App活動

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