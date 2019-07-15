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神級畢業歌MV搶票拉鋸戰　竹中緊追建中、竹女拚第一

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▲周興哲宣傳2019高校畢業歌MV第二階段票選活動。（圖／翻攝影片） 

App小組／綜合報導

這場最具有高質感的聽覺與視覺饗宴---「ETtoday x Xperia1 2019高校畢業歌」，經過第一階段激烈票選產生最強的30所畢業歌MV，受到各大高中高職畢業生們關注，票選活動從7月8日開跑以來，每天就湧進大批民眾到ETtoday新聞雲App投票。目前票選距離活動結束只剩短短兩週左右，暫居前兩名是建中與竹女，前三名的票數都差距百票左右，目前第一是新竹女中5,022票，第二名則是建國中學4,676票，兩所學校相差不到兩百多票，緊追在後則為竹中4,469票。新聞雲App下載傳送門

由ETtoday與擎天娛樂共同舉辦的2019高校畢業歌，第一階段已從參加的105所高中票選出30所學校，成為入選名單；第二階段為「畢業歌人氣MV票選」，所有參賽學校與支持的粉絲們從7/8起，每天進入ETtoday新聞雲App投票，投票至今已累計達三萬六千多票，最強的前三名分別為新竹女中5,022票、建國中學4,676票、新竹高中4,469票，每所高中的票數間距極小，隨時都可能因一票之差而被超越，戰況相當激烈，記得每天登入App支持你心中最強畢業歌MV！

請繼續往下閱讀...

 ▲2019高校畢業歌人氣MV票數即時更新。（圖／翻攝網頁)

▲2019高校畢業歌人氣MV票數即時更新。（圖／翻攝網頁)

目前正逢暑假期間，所有同學都不斷地為自己精心創作的畢業歌MV拉票，相較第一階段明顯快速爬升的學校包括高雄女中、新竹女中、建國中學、新竹高中、西苑高中…等，名次皆從第一階段的十名以外，第二階段晉升至前十名，截至7/15上午點，票選前三名的學校分別為：新竹女中5,022票，建國中學4,676票、新竹高中4,469票。

快去新聞雲App投票

▲2019高校畢業歌MV第二階段票選活動宣傳圖。（圖／官方提供)

▲2019高校畢業歌MV第二階段票選活動宣傳圖。（圖／ETtoday)

目前票數還沒擠進前五名的學校同學也不要灰心，人氣MV票選至7/30截止，趕緊號召學校同學、親朋好友一起集氣投票，只要到ETtoday新聞雲App參加我們的活動，最終前五名的學校將於8/11(日)發表會上接受頒獎，投票還有機會獲得8/11(日)畢業歌直播發表會入場門票，現場看校花校草與未來之星表演，當天表演更是大咖雲集，邀請到林宥嘉、高爾宣、周興哲、鄭可強、許維芳、鄭心慈藝人現場表演，快下載App投票去！！

最後投票機會～說明看這裡!
下載新聞雲App傳送門

  創造力 一觸覺醒
Xperia 1大師級手機 讓你一秒變大師

全球科技迷引頸期盼的Xperia 1大師級手機，集結Sony科技大成，帶來前所未有的專業科技與好萊塢等級的娛樂饗宴，讓所有高校畢業生發揮青春的創造力，一觸覺醒，打造夢想的畢業曲！

Xperia 1搭載21:9 CinemaWide™ 4K HDR OLED螢幕，擁有杜比全景聲、超高效能Snapdragon™ 855處理器，以及突破性的遊戲增強器，滿足全方位影音娛樂體驗！Xperia 1搭載全新三鏡頭相機，並內建與Sony著名α (“Alpha”)相機師出同門的BIONZ X™ for mobile 技術，打造全球智慧手機市場首創的「人眼追蹤對焦」功能以及10 fps連拍速度搭配AF/AE自動對焦暨自動曝光追蹤功能！Xperia 1更搭載全新Cinema Pro電影級專業錄影功能(Power by CineAlta)，來自Sony好萊塢專業攝影機CineAlta專業技術，擁有Xperia 1彷彿將專業攝影機與單眼相機輕巧帶著走，隨手捕捉生活中每一刻精采瞬間！

Sony以成為Creative Entertainment Company為職志，不斷透過科技與創意的結合，致力打造影像、音樂、遊戲等全方位娛樂體驗。Sony Mobile則延續此理念，期盼讓更多參與的高校畢業生創作者，透過Xperia 1簡單就能創作專業的影音MV，影音參加節目與放上網路吸引網友朋友們更多關注、更多互動，一起High 翻畢業季，創造永生難忘的畢業！
為讓熱血高校生有更多表現自我的舞台，Sony Mobile舉辦2019高校畢業歌【Xperia 1創作會外賽】，上網報名並完成60秒的創作影片投稿，每支影片直接補助$1,200拍攝津貼，經過人氣票選優勝者，還能得Xperia系列手機，總獎項共9支新機等你帶回家！

詳情點這邊 
線上報名

▲SONY XPERIA1大師級手機宣傳圖。（圖／官方提供)

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關鍵字：2019高校畢業歌,高校畢業歌,App活動,MV票選,投票

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