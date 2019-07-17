陸企申請收購烏克蘭「飛機引擎巨頭」股權　計畫提升航空引擎製造能力

▲An-225是目前全世界最大的民用飛機，「Motor Sich」公司曾為他製造引擎。（圖／翻攝自維基百科，下同）

記者朱世凱／綜合報導

總部位於北京的天驕航空工業投資公司（英文名Skyrizon），近日申請收購烏克蘭航空引擎製造商「Motor Sich」的控股權，目前烏克蘭反壟斷執法機構正在進行審查。航空分析師指出，「如果這項交易順利達成，便可大幅提升中國大陸的航空引擎產業。」

據《亞洲時報在線》（asiatimes）報導，「Motor Sich」公司是幫助世上最大運輸機An-225製作引擎的企業，而An-225運輸機目前僅1架，若中國大陸取得該公司的股權，便有機會得到引擎相關技術，甚至有能力自行打造一架大型的運輸機。目前天驕航空正在等待烏克蘭反壟斷執法機構評估，結果將在7月22日宣布。

報導再指，若程序有利於天驕航空，他們將順利得到Motor Sich公司50%的股權，等同擁有了經營權。不過《華盛頓郵報》（The Washington Post）5月報導，美國對於Motor Sich與中國大陸的交易感到不滿，擔心這比投資交易可能存在國家安全風險。

資料顯示，Motor Sich公司成立於1907年，生產項目包含大型引擎、渦輪扇發動機、渦輪軸發動機和渦輪螺旋槳發動機。軍事專家分析，「中國仍然落後世界航空引擎的最高水準，所以他們想藉由這次收購股權來縮短差距，並且增加其國內的航空引擎供應。」