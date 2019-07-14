將播爭議紀錄片...烏克蘭電視台遭手榴彈攻擊！外牆被炸出大洞

▲電視台門口外牆被炸出一個洞。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

烏克蘭電視台「112烏克蘭」（112 TV channel）日前預告將播出有關俄羅斯總統普丁的爭議性紀錄片後，在當地時間14日凌晨3點多遭到榴彈攻擊，幸好無人傷亡，但電視台大樓正面的「112烏克蘭」招牌損毀。

「112烏克蘭」位在基輔（Kiev）的電視台大樓遭到攻擊，招牌損毀，還有窗戶破裂，警方指出，不名攻擊者發射了一枚火箭推進式手榴彈（rocket-propelled grenade），現場還留有發射器，目前還在追捕嫌犯，同時也加強基輔的安全管制。警方還表示，這起事件會往「恐怖攻擊」的方向進行調查，但無人受傷。



這間電視台的最大股東為柯薩克（Taras Kozak），他是親俄反對黨「在野平台」（Opposition Platform ）的成員，也是該黨在即將到來的議會選舉中推出的候選人。柯薩克提到，先前電視台的記者就在社群媒體上，收到來自烏克蘭民族主義者的威脅，他稱這起攻擊是對「獨立媒體的威脅」，並譴責官方毫無作為。

▲警方以「恐怖攻擊」方向進行調查。（圖／達志影像／美聯社）



電視台執行長班肯朵夫（Yegor Benkendorf）則發出聲明，呼籲新上任的烏克蘭總統澤倫斯基（Vladimir Alexandrovich Zelensky）有所作為，「你必須堅定且明確宣稱，任何人不得使用武力對付烏克蘭的媒體」。

事實上，「112烏克蘭」在本周就已經收到檢方的警告，因為他們打算播出美國導演奧立佛史東（Oliver Stone）拍攝的紀錄片「揭發烏克蘭」（Revealing Ukraine），其中包含俄羅斯總統普丁的片段，普丁在片中與另一名親俄政治人物梅維楚克（Viktor Medvedchuk）談論烏克蘭情勢。

自2014年以來，烏克蘭就持續跟背後有俄羅斯支持的烏東分離主義分子交戰，這場衝突已經至少造成13000人死亡。