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聖文森部長WHA仗義執言　蔡英文致謝「國際舞台為台發聲」

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▲蔡英文聖文森受訪。（圖／記者陶本和攝）

▲蔡英文聖文森受訪。（圖／記者陶本和攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北-聖文森連線報導

總統蔡英文17日出訪友邦聖文森，她在當地國會演講時，特別向聖文森衛生部長布朗(Luke Browne)致謝，「他今年五月在世界衛生大會上說『台灣兩千三百萬人的利益不該被政治綁架』的一番言論很讓台灣人感動」。

蔡英文透過臉書表示，出訪團在聖文森國的行程很緊湊，今天她前往聖文森國國會發表演講，謝謝龔薩福總理（ Ralph Gonsalves)對台灣的支持。她說，「我也特別感謝布朗部長( Luke Browne )，他今年五月在世界衛生大會上說『台灣兩千三百萬人的利益不該被政治綁架』的一番言論很讓台灣人感動」。

蔡英文強調，台灣的外交處境從來就沒輕鬆過，要謝謝聖文森國總是在國際上為台灣加油，台灣會繼續努力，和友邦一起為台灣加油。

蔡英文受訪時也再度提及布朗，「他在台灣應該是很有名吧，應該是一個讓人很喜歡的人吧，我相信很多台灣人對他印象深刻，尤其在國際舞台上發聲，非常的感謝」。

另外，針對中國大陸海協會會長張志軍針對總統蔡英文出訪過境美國，批評是「尋求靠山」，蔡英文回應，「他們這樣講法我們相關單位都已經回應過了，我是中華民國總統，做外交本來就是我的工作，不需要他們來說三道四」。

聖文森國會演說全文

這是我擔任中華民國臺灣總統以來，第一次來到聖文森國訪問。我要謝謝龔薩福總理閣下，以及湯瑪斯議長閣下的邀請，讓我代表臺灣人民，在聖文森國的國會發表演說。

我也要恭喜聖文森國當選為聯合國安理會的非常任理事國。能夠在如此重要的國際組織促進世界和平安全，是一項不凡的成就，身為友邦的我們，也同樣感到驕傲。

我相當佩服聖文森國在國際舞台上發聲，尤其積極倡議氣候變遷及永續發展等重要議題。

雖然臺灣並非聯合國成員，但我們一直是國際社會中負責任的一份子。我們和聖文森國一樣，致力落實聯合國的「永續發展目標」(SDGs)，並提出「國家自願檢視報告」，非常願意和國際夥伴攜手合作，因為氣候變遷是需要全世界共同合作的全球議題。

在聖文森，我們一起創造了重要的永續發展典範。

臺聖兩國簽訂的「香蕉復育計畫」協助達成糧食安全，確保人民獲得營養食品，並促進永續農業。香蕉一直以來都是聖國的重要經濟作物，未來，我們將用臺灣的農業技術，協助聖文森振興香蕉產業。

臺灣馬偕紀念醫院也在聖文森國執行「糖尿病防治及能力建構計畫」，確保聖國人民的健康及福祉。我們除了提升醫護人員更優質的照護能力，並教導民眾對糖尿病防治知識和自主管理能力，共同提升人民自我照顧的能力。

臺聖共同建置的「智慧公車管理及監控系統計畫」，印證了我們對於建立具有韌性的基礎建設的承諾。這項計畫讓聖文森國成為加勒比海地區第一個具有「智慧交通系統」的國家，協助民眾善加運用大眾運輸工具。

我們也致力於培養人才，每年提供聖文森國優秀學子獎學金赴臺留學，確保公平及高品質的教育。聖國學子學成後，能夠回國發揮所學，為國貢獻。

我們開設了餐飲、觀光、水電等訓練班。學員們可以快速獲得實務工作技能，為聖國經濟做出重要貢獻。

就在今天中午，我也和聖文森國的留臺校友會代表，以及今年度16位即將到臺灣就讀的獎學金受獎生座談。我很高興也感到自豪，臺灣可以為聖文森國培育人才，盡一份心力。

我相信透過這些合作，能夠讓聖文森國的朋友以及全球看見，我們有能力、有決心為世界做出貢獻。

在這裡，我要代表臺灣人民，感謝聖文森國長期支持臺灣的國際參與，為臺灣發聲。

例如去年龔薩福總理閣下，在聯合國大會總辯論時就強調，聯合國沒有任何原則性根據，可以拒絕臺灣參加聯合國各專門機構工作的權利。

今天，另外一位非常支持臺灣的友人也在現場，那就是衛生部長布朗閣下。他在臺灣有很多粉絲，今年五月，布朗部長在世界衛生大會上談到，臺灣兩千三百萬人的利益，不該被政治綁架。這番言論讓我至今難忘。

聖文森國一直以來，都是我們堅實的友邦、緊密的夥伴，並且在人權普世價值上，跟臺灣有著共同的目標。我希望，未來聖文森國能夠繼續在國際上支持臺灣，共同攜手達成聯合國的「永續發展目標」，為後代子孫創造更美好的世界。

最後，我要感謝各位議員，通過了在臺灣設立大使館的決定。臺灣人民張開雙臂歡迎大家。我相信新的大使館將會開拓新的合作機會，並深化兩國邦誼。

我期盼聖文森國能在國際上繼續支持臺灣，持續強化兩國夥伴關係。面對未來的挑戰之際，祝福兩國國運昌隆，邦誼永固。謝謝。

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關鍵字：蔡英文訪三聖,蔡英文,出訪,三聖,友邦,邦交

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