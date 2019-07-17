黃國昌：韓國瑜不想辭市長　還牽拖蔡英文「根本是莫名其妙」





▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020總統大選，卻也讓「要不要先辭市長」問題再度躍上檯面。面對此事，立委參選人洪孟楷及北市議員王鴻薇16日召開記者會，強調總統蔡英文也是帶職參選，在網路上引起熱烈討論；時代力量立委黃國昌則批評，韓國瑜不想辭職，還牽拖到尋求連任的蔡英文，根本是莫名其妙。

黃國昌17日在臉書上表示，韓國瑜是否辭高雄市長的問題，不是什麼新議題，去年夏天他就已經公開呼籲過，「立委登記參選縣市長時一併辭職，應該是政治倫理與責任的基本要求」。只不過當時藍綠立委都有，大家紛紛閃躲噤聲，還有側翼站出來大聲幫忙辯護，質疑幹嘛要辭？

「然而現在情勢轉變，許多人立場也紛紛隨之轉彎。換了位置就換腦袋，已成為台灣政治的常態。」黃國昌說，真正可嘆的是，目前實務的操作標準，幾乎變成兩種，一是啦啦隊，「如果是我自己的人，那就不必辭；如果是對手，那就應該辭」，二是當事人，「覺得自己會贏的人，就會辭；覺得會輸的，就不會辭」。

黃國昌強調，韓國瑜不想辭，牽拖尋求連任的蔡英文，根本是莫名其妙。韓國瑜應該舉的前例是前新北市長朱立倫，「他2015年選總統都沒辭新北市長，我為何2019年要辭高雄市長？這樣不公平嘛！」有決心，就完成立法規範、採取一致標準；沒決心，就端視政治人物的自我要求吧！