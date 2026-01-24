　
社會 社會焦點 保障人權

泰勞陳屍水溝僱主怕被罰「搬屍移車拔記憶卡」　離奇過程曝　

▲▼非法泰勞因酒後猝死在瑞穗鄉間水溝內。（圖／鳯林警分局提供，下同）

▲▼非法泰勞因酒後猝死在瑞穗鄉間水溝內。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局富源派出所1月20日16時許接獲民眾報案，稱在瑞穗鄉富興村防汛道路旁水溝內，發現一名男子臉部朝下倒臥水中。救護人員獲報趕抵現場，經救護後確認該男子已無生命跡象。

由於案發地點地處偏僻，周邊為鳳梨及生薑田，且無監視器設備，報案人聲稱路過發現，其餘皆不知情，案情陷入膠著。

▲▼非法泰勞因酒後猝死在瑞穗鄉間水溝內。（圖／鳯林警分局提供，下同）

轄區分局對此案高度重視，分局長立即率偵查隊及派出所人員趕赴現場，經初步檢視，死者頭部有撕裂傷且臉部有擦挫傷，死因顯有可疑，遂通報警察局鑑識科及刑事警察大隊到場協助採證。

▲▼非法泰勞因酒後猝死在瑞穗鄉間水溝內。（圖／鳯林警分局提供，下同）

救護人員獲報趕抵現場經救護後確認該男子已無生命跡象。

警方隨即展開多方偵查，首先透過指紋比對及移民署專勤隊協助，確認死者為34歲泰國籍男子，於去年1月持觀光簽證入境，經警方擴大訪查周邊住戶，發現報案人陳姓男子名下的車輛，竟出現在死者的租屋處，但報案人車輛行車紀錄器記憶卡遭拔除，另居住該處其他民眾於案發後匆忙離去，顯與常理不符，懷疑報案人供詞「單純路過發現」有避重就輕之虞。

▲▼非法泰勞因酒後猝死在瑞穗鄉間水溝內。（圖／鳯林警分局提供，下同）

死者飲酒後騎乘電動自行車。

經警方突破陳男心防，找回被刻意拆除的關鍵行車紀錄器記憶卡，發現陳男非法聘僱該泰籍男子，案發當日係死者飲酒後騎乘電動自行車外出未歸，陳姓僱主隨後便驅車前往找尋，發現死者倒臥水溝，報案人因擔心非法僱用身分曝光會遭到重罰，才與友人合力將大體抬出水溝，並編造「路過發現」的說詞，意圖撇清與死者之關係，進而誤導警方。

鳳林警分局表示，目前已全面製作相關人筆錄，並報請花蓮地方檢察署檢察官指揮相驗，以釐清死者確切死因及傷勢形成原因。警方強調，對於各類案件定會秉持徹查到底的精神，不容許任何人企圖以謊言掩蓋事實真相。
 

