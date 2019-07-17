登月50年／美前陸軍指揮官：40部UFO影片被刪掉！　NASA回應了

▲人類登上月球即將屆滿50年。（圖／台北天文館提供）

國際中心／綜合報導

前任美國陸軍指揮士官長迪恩（Bon Dean）曾說，1969年阿波羅11號任務拍攝到幽浮（UFO）與外星人，阿姆斯壯和艾德林都親眼目睹，當局卻為了保密銷毀多達40部膠捲。NASA沒有針對外星生物的陰謀論做出回應，但是上周證實許多原始資料遺失。

迪恩曾經在部落格透露，阿波羅11號任務和外星生物有過接觸，「NASA被許多美國人認為是一個『從不給出直接回應』的政府機構，它刪除了阿波羅計畫的40部膠捲，影片內容包括環繞與登陸月球的飛航過程，以及太空人在月球上漫步。」他說，NASA深怕社會大眾知道太多，所以乾脆把證據銷毀。

外星智慧研究中心（CSETI）創辦人格里爾（Steven Greer）也說，阿姆斯壯和艾德林都親眼看過外星生物，「他們的親友分別告訴我，登月艙著陸的隕石坑附近有很多大型幽浮。」他自稱曾與看過影片的軍事將領秘密討論，只是這些資訊從來沒有被公開。

▲NASA太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）、艾德林（Buzz Aldrin）和柯林斯（Michael Collins）。（圖／路透社）

NASA上週證實，阿波羅11號任務部分影片遺失，也有可能遭到刪除，「我們深入搜尋，但還是找不到。這些畫面直接在太空中拍攝，並且從月球傳送回來，可說是最原始的資料。」官方推測，以前的研究主管認為某些畫面不需要保存，所以才會把原檔刪除。根據了解，聲明中沒有提及影片內容。

▲艾德林分享登陸月球的照片。（圖／翻攝自Twitter@TheRealBuzz）

根據了解，時任NASA通訊員莫里斯（Maurice Chatelain）表示，阿波羅11號登陸時遇見不明光點，3位太空人全都嚇壞了，僵持6個小時才踏上月球表面。當時艾德林回報看見強光，之後又說是兩個巨大的鐘形飛行物，漂浮在月球上觀望，他還對NASA說，「你們一定不會相信。」

▲第二位登陸月球的太空人艾德林（Buzz Aldrin） 。（圖／達志影像／美聯社）

艾德林2014年曾經公開回應，當時看見窗外有許多光點跟著移動，但不是外星人，「除了未知世界的飛行物體之外，這個現象還有很多種解釋。」他認為，那是高速飛行之下分離火箭的零件，「我非常確信，我們看見的是其中一塊反射太陽光的面板。」