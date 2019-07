目睹飛機直衝墜海！海灘遊客險被「削頭慘死」...個個嚇傻

實習記者賴韻如/綜合報導

美國馬里蘭州海洋市(Ocean City)發生一起墜機事件。在一處遊樂海灘上,許多遊客目睹一架小飛機直衝墜海,讓在場遊客都嚇壞。目擊遊客表示,當時飛機的高度真的距離自己不到幾公尺,差點就被削頭。

據CBS報導,事件發生在17日傍晚6點多,目擊者表示,飛機正在降落時幾乎是在水面滑行,然後降落後就漂浮在海面上,隨後便開始冒煙。當時目睹這恐怖一幕的遊客希頓(Charlotte Higdon)表示,「從我的角度看起來,這架飛機就像朝著人們衝下來,當時我很緊張,因為飛機真的就在我們頭上而已。」

We are still working on details, but there’s been an apparent plane crash on the beach at 25th Street in #OceanCity, #Maryland. These photos are courtesy of Graysen Levy of Baltimore. Preliminary reports are that no one was hurt. @wbalradio pic.twitter.com/POx8JmWOQ5