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登月50年／踏上壯麗的荒涼　阿姆斯壯死後…另外2名太空人呢？

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▲▼登月50年／時任總統尼克森親自登上大黃蜂號回收船，歡迎阿波羅11號太空人返回地球。（圖／路透社）

▲阿波羅11號太空人返回地球。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

1969年7月16日，阿波羅11號（Apollo 11）從美國佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，直到20日成功著陸在月球寧靜海，也是人類首次登陸月球的里程碑。時值登月50周年，一起來回首3名參與任務的太空人如何克服挑戰，並持續在太空領域奉獻自己所學。

阿波羅11號任務把3名太空人帶往月球，其中兩人在人類歷史中首次踏上月球表面，全球數百萬人透過電視追隨他們的腳步。當時，指揮官阿姆斯壯（Neil Armstrong）與艾德林（Buzz Aldrin）駕駛登月艙「鷹號」，阿姆斯壯透過無線電告訴地面指揮中心，「鷹號」已著陸。第3名太空人柯林斯（Michael Collins）則駕駛指揮艙環繞月球。

鷹號脫離母艙哥倫比亞號後，阿姆斯壯以及艾德林啟動推進器，準備下降，然而，電腦警報在最後關鍵時刻響起，燃料也在耗盡邊緣。所幸，他們憑藉機敏反應以及與休士頓地面控制中心持續溝通，最終成功著陸，阿姆斯壯通報，「休士頓，這邊是寧靜海基地，鷹號著陸了。」

▲2017年7月20日是人類登陸月球48週年紀念日，美國太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）首次登月所採集的「月球塵土」將在20日紐約拍賣與太空人艾德林（Buzz Aldrin）的照片。（圖／路透社）

▲阿波羅11號任務太空人，左起分別是阿姆斯壯、柯林斯、艾德林。（圖／路透）

阿姆斯壯，人類的一大步

阿姆斯壯1930年8月5日出生於美國俄亥俄州，他在家鄉展開自己的NASA生涯，成為首位在月球行走的太空人。成為太空人前，他曾於1949到1952年擔任美國海軍的飛行員，接著1955年加入美國國家航空諮詢委員會（NACA）

儘管阿姆斯壯是歷史上最知名的太空人之一，他卻傾向避開大眾的目光，不過他始終抱持探索太空領域的熱情，2010年他在國會作證表達擔憂，反對時任總統歐巴馬（Barack Obama）取消星座計畫（Constellation program）的決定，其中還包括另一項登月項目。

阿姆斯壯認為，歐巴馬的決策會傷害美國在太空領域方面的領先地位，過去美國做出貢獻而受到尊重，如果國家不願投資，其他國家就會介入美國陷入困境的地方，這並不符合美國人的最佳利益。

2012年8月，阿姆斯壯接受心臟血管繞道手術，他在同月25日死於手術相關的併發症，享壽82歲。他的家人隨後發表聲明寫道，對於那些可能會問該如何紀念尼爾的人來說，家屬有個簡單的請求，那就是尊敬他服務、成就與謙虛的榜樣，「下次當你在澄澈的夜晚走出去，看見月亮朝你微笑，想起尼爾阿姆斯壯並對他眨眨眼。」

歐巴馬當時形容，阿姆斯壯是美國最偉大的英雄之一。而與阿姆斯壯一起登上月球的艾德林則表示，阿姆斯壯是他所認識過最優秀的飛行員，「我的朋友尼爾邁出一小步，卻是改變世界的一大步，將永遠被銘記為人類歷史上富有里程碑意義的時刻。」

▲▼登月50年／太空人艾德林（Edwin E. Aldrin Jr.）在月球上的美國國旗旁邊拍照。（圖／路透）

▲艾德林在月球上的美國國旗旁邊拍照。（圖／路透）

艾德林，踏上壯麗的荒涼

1930年1月20日在紐澤西州出生的艾德林如今89歲，他是第二位踏上月球的太空人。近期他接受採訪時回憶，他與阿姆斯壯當時都被月球的美麗所震撼，眼前的景色是「壯麗的荒涼」；回首50年前的成就，他承認阿波羅11號對許多人來說相當重要。

由於父親是美國空軍一名上校，艾德林從小就對飛行產生興趣，他曾以空軍少尉身份參與韓戰，直到1963年被NASA選入雙子星計畫，1969年完成阿波羅11號任務後，他除了致力發展太空相關技術，也撰寫多本科幻小說、童書以及回憶錄。

1972年3月，艾德林停止執行太空任務後，便以管理身份回到空軍，他後來在1973年的自傳中透露，他離開NASA後與憂鬱症、酒精成癮對抗，他也與妻子離婚。

所幸，艾德林最終從混沌清醒過來，他持續研究太空探索領域，設計名為「艾德林火星循環軌道」的系統，獲得3項美國專利。他也成立非營利組織，直到2014年進行改組，把重點放在STEAM教育，鼓勵孩子從小學習太空相關知識。

相較於阿姆斯壯的低調，艾德林持續發表演講並在電視露面，他甚至在美劇《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）、電影《變形金剛3》客串。此外，他也與嘻哈歌手合作，藉此促進年輕人對太空產生興趣。

艾德林現居佛州衛星海灘（Satellite Beach），他日前出席加州隆納雷根總統圖書館阿波羅紀念晚會。他希望能看到下一代重返月球，並在火星執行任務，「能夠成為阿波羅一員，我感到很榮幸，這是我在1969年的感受，我至今仍有感覺。這是一個幸運的國家，真的很幸運，我們都有幸能參與其中，我期盼，我們永遠不會忘記成為美國人有多幸運。」

▲▼登月50年／太空人柯林斯（Michael Collins）。（圖／路透）

▲柯林斯獨自留守母艙哥倫比亞號。（圖／路透）

柯林斯，被遺忘的太空人一點也不孤獨

現階段身為太空相關領域顧問的柯林斯88歲，他1930年10月31日出生於義大利羅馬，在阿波羅11號任務中，他並沒有踏上月球，而是負責駕駛哥倫比亞號，獨自繞行月球30周，他因此獲得總統自由勳章。

柯林斯1952年畢業於西點軍校，同年加入空軍，並在密西西比州完成飛行訓練，由於受到太空任務「水星-宇宙神6號」啟發，他試圖申請成為太空人，但一度未被接受，接著他又進入美國空軍試飛員學校，直到1963年被NASA選為第三組宇航員。

1966年7月18日，柯林斯展開雙子星10號（Gemini 10）任務，接下來第二項則是眾所矚目的阿波羅11號，人類首次登月。就在夥伴阿姆斯壯、艾德林在月球時，柯林斯則待在指揮艙，繼續繞著月球軌道飛行，直到兩位夥伴重新加入他。

柯林斯1970年1月離開NASA，1年後擔任華盛頓史密森尼學會（Smithsonian Institution ）行政人員，接著1980年他走入私營單位，成為相關領域的顧問。

長達半個世紀以來，柯林斯總會被多數記者詢問相同的問題，當時他獨自在指揮艙等待同伴，難道他不是世界上最孤獨的男人嗎？事實上，在阿波羅11號任務中，他確實是比較會被遺忘的太空員。

▲▼登月50年／太空人柯林斯（Michael Collins）。（圖／路透）

▲柯林斯回憶當時執行任務的想法。（圖／路透）

然而，柯林斯似乎不太介意他在母艙哥倫比亞號的時間，他自有一處美麗的空間，他告訴《紐約時報》，全部東西都是他的，他甚至喝了溫咖啡。

柯林斯近期接受採訪時表示，太空人並不是英雄，「我們知道我們該做什麼，但這就是我們被聘請要來做的事，它沒有高於或超出職責範圍，這是我們的責任，而我們履行了它。」

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關鍵字：登月50年,登月,太空,NASA,阿波羅11號,阿姆斯壯,艾德林,柯林斯

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