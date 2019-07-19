　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

增兵計畫啟動！五角大廈證實派500兵至沙國　替F-22鋪路

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲美方希望在沙烏地阿拉伯派駐更多架F-22。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者張方瑀／綜合報導

美國與伊朗關係日趨緊張之際，美國防部證實，為了替F-22猛禽戰機與愛國者飛彈鋪路，已準備向沙烏地阿拉伯增派500名美軍，國防部官員指出，這次的增援將調派至蘇爾坦親王空軍基地（Prince Sultan Air Base），目前已有部分士兵與支援人力抵達，協助改善該基地的跑道與機場狀況。

CNN報導指出，白宮上月宣布向中東增派1000名士兵，當時並未確切指出是派往哪一國家，五角大廈的消息人士指出，此次調派的500名美軍就是增兵計畫的其中一部份。他們預計被派往沙國首都利雅德東邊的蘇爾坦親王空軍基地，目前已有部分中東地區士兵支援人員抵達，替部屬F-22猛禽戰機與愛國者飛彈鋪路，負責整修基地跑道與清理機場。

▲▼美國B-52H轟炸機與林肯號航空母艦（USS Abraham Lincoln）在阿拉伯海進行軍演。（圖／記者張方瑀攝）

▲今年6月美國B-52H轟炸機、林肯號航空母艦在阿拉伯海進行軍演。（圖／達志影像／美聯社）

美方一直希望能夠在沙烏地阿拉伯派駐軍隊，因為從安全評估顯示，伊朗的導彈無法瞄準該國的沙漠地區，美國總統川普更指出，派軍的目的是要保護沙國，避免該國受到伊朗侵略。但美國國內兩黨對於沙國王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）涉及的哈紹吉命案（Jamal Khashoggi）仍有微詞，導致美國與沙烏地阿拉伯的關係一度緊張。

從「行星實驗室」（Planet Labs）的衛星圖可發現，蘇爾坦親王空軍基地的東側已設有小型營地與工程設備，推測應為美國空軍的工程中隊。不過，目前美國國會尚未收到國防部的正式通知，預計下周提交計畫後，會一併公布更詳細的美軍部屬細節，沙烏地阿拉伯政府也未出面證實增兵消息。
 

ET快訊
暴雨狂灌！高雄路面人孔蓋炸飛　「泥泉狂噴」比車身高
低壓串聯丹娜絲颱風尾！　「一長條雲雨帶」直逼南台灣
高雄道路「淹成泥流黃河」！　居民崩潰：怎麼回家
時雨量破百！高雄多處水流成河「淹到輪胎高」騎士只能用牽的
ET民調／蔡英文41.2%贏韓國瑜！「郭柯結盟」也輸辣台妹

關鍵字：伊朗,美國,美伊關係,波斯灣,沙烏地阿拉伯,美軍,北美要聞,軍武,國際軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

增兵計畫啟動！五角大廈證實派500兵至沙國　替F-22鋪路

京都市長拚選舉不管「京阿尼」慘案　還開33命玩笑被罵翻

縱火京阿尼害33死！41歲男身分曝光「前科持刀搶超商」　日警：罪行重大才公布

打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

從座位飛撲車頂…印度校車遭小巴撞翻　車內畫面曝光「乘客大位移」

京阿尼死傷分布圖曝！旋轉樓梯成致命關鍵　前搜查官：3樓根本來不及反應

冷血男花46萬獵獅拒付小孩學費　女兒轟噁心：再也不叫他爸

忌妒她長相太漂亮！　17歲正妹「碎玻璃毀容」被閨密活活勒斃

鄰居眼中釘！京阿尼縱火男多次被檢舉　案發前4天曾撂話「我要殺了你」

窗邊做愛從9樓摔下　女當場死男沒事回派對嗨

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

蕭亞軒消失1年半「現狀恍惚超憔悴」　1分鐘影片睡著2次：好想我的毛小孩

《好聲音》李榮浩選人超特別　要求大叔唱《睫毛彎彎》...嚇傻！

萌妹躺地陪喵...網友問不髒嗎 媽：貓咪教她我們教不了的事

基隆超狂炸全雞！咬下酥脆又多汁　還有爽口黃金泡菜

快樂農夫記錄「工作辛苦實況」 老媽穿雨鞋亂入：跳恰恰勞軍！

增兵計畫啟動！五角大廈證實派500兵至沙國　替F-22鋪路

京都市長拚選舉不管「京阿尼」慘案　還開33命玩笑被罵翻

縱火京阿尼害33死！41歲男身分曝光「前科持刀搶超商」　日警：罪行重大才公布

打臉擊落無人機　伊朗副外長：「擔心」美國誤打自己人

從座位飛撲車頂…印度校車遭小巴撞翻　車內畫面曝光「乘客大位移」

京阿尼死傷分布圖曝！旋轉樓梯成致命關鍵　前搜查官：3樓根本來不及反應

冷血男花46萬獵獅拒付小孩學費　女兒轟噁心：再也不叫他爸

忌妒她長相太漂亮！　17歲正妹「碎玻璃毀容」被閨密活活勒斃

鄰居眼中釘！京阿尼縱火男多次被檢舉　案發前4天曾撂話「我要殺了你」

窗邊做愛從9樓摔下　女當場死男沒事回派對嗨

豪雨炸南台灣！經濟部水利署：高屏、台南發佈一級淹水警示

【蔡英文出訪】張光球／台灣不應受海地擺布

快訊／西藏山南市發生芮氏規模5.6地震　震源深度10公里

瓊斯盃／日本2隊最準男　安藤周人射出新希望

廖敏雄、郭李建夫領軍對決職棒　大專明星隊名單出爐

《電競讚起來》專訪台灣蟲王Sen　與徐薇之子一起解密戰隊後勤

中職／業餘強投吳昇峰打明星賽　洪總：很好！中繼登板

台灣之星傳偷改資費合約違約金　官方：可協助用戶取消訂單

佛系退休投資法！　透過目標日期基金...幫存退休金免煩惱

韓國瑜才剛視察…神農路「沒逃過雷雨魔爪」再度淹　高醫積水到大腿

國際熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

京阿尼縱火33死　爆燃絕望無處..

痔瘡哥17年來不就醫　暴斃貨車..

京阿尼多名導演失蹤　珍貴原稿燒..

京阿尼縱火犯手腿燒傷　意識不清..

動漫迷哀悼！美動畫公司募款破3..

老房客按時繳11年房租　房東拜..

京阿尼41歲縱火男照片曝光！

正妹誤住猛鬼病房　超詭異40秒..

日本人偏愛「長柄傘」背後原因被..

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

男屍突張眼想喝水！復活後再次死..

上游泳課！16名高2女原味內褲..

京阿尼遭縱火24死　詭男碎念去..

更多熱門

相關新聞

美無人機技術供應商「封殺」大疆

一家為美國多州執法部門、以及一些其它美國公共安全機構提供無人機技術的供應商Cape Productions公司日前宣佈，將停止與中國無人機製造商大疆（DJI）合作，給出的理由是安全問題。對此，大疆表示，對於CAPE公司基於錯誤資訊作出的決定感到失望。

伊朗副外長打臉：美國打下自家無人機

M1A2T軍購：台灣進入全球軍武供應鏈的任意門

台灣的中美代理人之亂

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

正妹女法官爆紅　網讚：我認罪了

女撩男警：我男友迷路　幾個月後真的找到

好市多驚見「一片紫爆」！網看呆瘋搶

連滴妹都錯！100ml不是「莫」

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼爆罵

清玉5年「暴風收攤」　網一票得罪OO關鍵神解

即／郭台銘沉澱3天「再提0到6歲國家養」

驚見「30腳黃紋怪蟲」！網勸帶回家

女星試鏡「當場解扣」　憲哥急喊制止

兒子上廁所驚喊：馬麻妳下面OO好長　媽崩潰：我生的

《棒棒堂》牙膏現況曝光！「菜市場擺攤維生」

網翻出《玩很大》暴怒片段！ 吳宗憲走心大罵...他回嗆：你輸了我的尊重

中途退房被拒！女客浪費幾十噸水：不覺得錯

17歲女裸身暴斃！高大成曝「3大疑點」

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了眼眶　萬人淚

更多

最夯影音

更多

男性站著小便地板、牆壁秒中槍　紫外線揭露噴射範圍最遠91公分

菸嗓選手踩高跟鞋飆《Bad Guy》　華晨宇給高評「舞台表現力很好」

世界七大工程奇蹟「巴拿馬運河」 過路費2千萬台幣！通過要10小時

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才笑：他每天都來

美甲惹禍！她腳趾遭真菌嚴重感染 診所用「強力水槍＋剪刀」奇蹟救援

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面