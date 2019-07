增兵計畫啟動！五角大廈證實派500兵至沙國　替F-22鋪路

▲美方希望在沙烏地阿拉伯派駐更多架F-22。(圖/翻攝自美國空軍官網)



記者張方瑀/綜合報導

美國與伊朗關係日趨緊張之際,美國防部證實,為了替F-22猛禽戰機與愛國者飛彈鋪路,已準備向沙烏地阿拉伯增派500名美軍,國防部官員指出,這次的增援將調派至蘇爾坦親王空軍基地(Prince Sultan Air Base),目前已有部分士兵與支援人力抵達,協助改善該基地的跑道與機場狀況。

CNN報導指出,白宮上月宣布向中東增派1000名士兵,當時並未確切指出是派往哪一國家,五角大廈的消息人士指出,此次調派的500名美軍就是增兵計畫的其中一部份。他們預計被派往沙國首都利雅德東邊的蘇爾坦親王空軍基地,目前已有部分中東地區士兵支援人員抵達,替部屬F-22猛禽戰機與愛國者飛彈鋪路,負責整修基地跑道與清理機場。

▲今年6月美國B-52H轟炸機、林肯號航空母艦在阿拉伯海進行軍演。(圖/達志影像/美聯社)



美方一直希望能夠在沙烏地阿拉伯派駐軍隊,因為從安全評估顯示,伊朗的導彈無法瞄準該國的沙漠地區,美國總統川普更指出,派軍的目的是要保護沙國,避免該國受到伊朗侵略。但美國國內兩黨對於沙國王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)涉及的哈紹吉命案(Jamal Khashoggi)仍有微詞,導致美國與沙烏地阿拉伯的關係一度緊張。

從「行星實驗室」(Planet Labs)的衛星圖可發現,蘇爾坦親王空軍基地的東側已設有小型營地與工程設備,推測應為美國空軍的工程中隊。不過,目前美國國會尚未收到國防部的正式通知,預計下周提交計畫後,會一併公布更詳細的美軍部屬細節,沙烏地阿拉伯政府也未出面證實增兵消息。



