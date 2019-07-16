　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新德里垃圾山年長10公尺　2020年將超過泰姬瑪哈陵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度垃圾山。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度垃圾山。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度新德里東郊的「加濟布爾（Ghazipur）垃圾場」是全球知名的垃圾山，也是世界汙染最嚴重首都的惡臭標誌，佔地面積相當於40多座的足球場，如今高度已經超過65公尺，且每年還以約10公尺的高度增加，估計到2020年將超越當地的世界文化遺產泰姬瑪哈陵。

根據半島電視台報導，「加濟布爾垃圾場」主要收集新德里市民所製造出的固體垃圾，每天大約有2000公噸的垃圾被傾倒，環境非常的髒亂，常常吸引野狗、老鼠、老鷹等動物逗留、盤旋，更有不少貧困者到這裡撿廚餘吃或是撿廢棄物品過生活。

根據報導指出，加濟布爾垃圾場自1984年開業，原定2002年應該關閉，但至今每天仍有數百輛的卡車載滿垃圾到這裡「卸貨」。目前印度最高法院已經在去年向新德里市政管理部門提出警告，如果再不改善垃圾山的現況，不久之後就必須要在山頂上加裝紅色警示燈，以提醒經過的飛機撞上。

加濟布爾垃圾場曾在2018年因為暴雨沖刷導致部分區域坍塌，造成2人死亡的事件，此外，新德里市政府也曾禁止民眾繼續傾倒垃圾，不過，因為沒有其他區域能處理，所以禁令等同於無效。印度環境保護團體和最高法院都批評印度政府，因為不夠重視垃圾山所導致的危機，所以並沒有做好環保政策。聯合國甚至還把新德里列為污染最嚴重的國家首都。

根據世界銀行報告，2016年全球人類製造出20.1億公噸固體廢物，到2050年，可能增加到34億公噸，其中所有城市的垃圾中約有12%是塑料，佔2.42億噸，所以必須要有新技術來協助解決垃圾過量問題，並降低垃圾掩埋場、焚化爐使用。

根據《供應鏈大腦》報導，泰國目前已經有新興科技公司透過分解有機廢物產生的甲烷來發電，也計畫在垃圾場旁建造發電廠。新加坡則利用焚燒垃圾的灰燼造島，另外，固體廢物被高溫氣化後可以產出合成氣體、金屬和用於鋪路的玻璃岩渣。

ET快訊
快訊／高雲翔、董璇離婚了！　已完成離婚訴訟
台65騎士「趴地」慘死！騎乘黃牌噴飛100公尺遠　行車畫面瘋
網揭YouTuber驚人業配收入！爆蔡阿嘎「月收是上班族的1

關鍵字：印度,垃圾山,加濟布爾垃圾場,泰姬瑪哈陵,汙染,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度登月任務「倒數56分突喊卡」！　ISRO證實發現技術問題

建築物違建加蓋倒塌　印度工人活埋至少1死8傷

影／驚悚畫面曝！遊樂機「空中腰斬」…遊客迎面撞擊支架　31人重摔落地

1年10頭象被火車撞死　喇叭發出「嗡嗡嗡」嚇走膽小象群

修到一半「起落架艙門突關上」　22歲飛機檢修員頭遭夾當場慘死

新德里垃圾山年長10公尺　2020年將超過泰姬瑪哈陵

菲律賓遭狠心爸媽丟包！　10歲童育幼院待4年輕度自閉→重度精神分裂

8月大女兒哭鬧！　「無業惡孫婿」痛毆69歲外曾祖母：這麼老還不死

冏哥拍火辣女友屁屁調情　女方轉身瞬間「丈母娘鐵青臉」對眼糗炸！

登月50年／怕「外星微生物」入侵地球　太空人返回地球後…直接無菌隔離3周

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

劉以豪醉後「69吻」郭雪芙　摸大腿.沙發強抱狂吃豆腐

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

新德里垃圾山年長10公尺　2020年將超過泰姬瑪哈陵

菲律賓遭狠心爸媽丟包！　10歲童育幼院待4年輕度自閉→重度精神分裂

8月大女兒哭鬧！　「無業惡孫婿」痛毆69歲外曾祖母：這麼老還不死

冏哥拍火辣女友屁屁調情　女方轉身瞬間「丈母娘鐵青臉」對眼糗炸！

登月50年／怕「外星微生物」入侵地球　太空人返回地球後…直接無菌隔離3周

印度孟買4層樓建築突倒塌…2死、40人受困　連日暴雨造成破壞

自閉兒室內拉屎　狠爸拖去淋冷水丟戶外…媽隔窗偷看已變捲曲僵屍

後方卡車急煞！「30根5m鐵條」瞬間射出貫穿前車　玻璃全碎驚悚畫面曝

看完《核爆家園》...車諾比倖存清潔員含淚自殺！　女兒悲：政府沒補償他

影／媽訂迪士尼蛋糕…經理聽錯M開頭單字　店員做成「大麻派」遭開除

林立洋登記結婚！　雙喜臨門「20年鐵粉今天變老婆」：嚮往了好久

工作人員沒吃飯照趕戲...楊小黎心疼「自掏腰包」請客：沒吃飽怎麼工作

輕颱丹娜絲逼近！台9線、台11線等5路段恐受衝擊　將視情況機動管制

不斷更新／伍鐸回穩演出3上3下　4局中信1：0富邦

紫外線照射瞬間揭露男性尿尿「噁心噴濺」　最遠長達91公分

貿易戰波及小免驚！　貿協拚今年美妝產業出口雙位數成長

前男友有新歡她很鬱卒　哥哥為妹妹強出頭險鬧出人命

不再為綠柳川整治澄清謠言　中市水利局長公開叫陣：來辯論

噴鼻血！王宇婕狂鏟8KG「超狂ㄦ字線、逆天美腿」性感賽車女郎

瓊斯盃／不敗龍頭之爭　菲律賓傭兵軍團力克南韓國家隊

國際熱門新聞

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

變態男拿蛋誘拐　博美狗遭性侵昏..

參加喜宴新郎是男友　女崩潰鬧場

遊樂機「空中腰斬」驚悚畫面曝

英版安娜貝爾敲玻璃喊：吊死他們

「超兇網紅」娜娜拒付39萬贖裸..

美國土安全部　台灣人國籍就是T..

列車上求讓座被拒！她脫內褲怒罵..

梅根產後身材真實曝光　凱特完勝

7歲女童睡夢中遭「象鼻擄走」活..

媽訂迪士尼蛋糕竟收到「大麻派」

沙塵擋視線　母親開車墜池7歲女..

脖子扭曲90度　女童苦等手術1..

短吻鱷咬散步狗　75歲翁一腳踹..

更多熱門

相關新聞

女兒哭鬧沒顧　孫婿痛毆外曾祖母

馬來西亞一名男子因8個月大女兒在家哭鬧不休，竟暴打老婆的奶奶到倒地瘀血，還痛罵「這麼老了還不知死」，闖禍後則帶著妻兒逃離現場，不過當日晚間11點多便被警方逮捕。

魚炮炸死陸客案　大馬警方：謀殺教練殃及遊客

帕拉育辭職續任總理　宣布泰國成民主國家

媽媽好壞　騙女兒滑手機變熊貓眼

冷落美國！　菲律賓攜中國建5G網

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直撲台灣

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

李承翰告別式...嘉義下雨了　6同梯忍淚扶棺

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

更多

最夯影音

更多

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面