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建築物違建加蓋倒塌　印度工人活埋至少1死8傷

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▲印度班加羅爾。（圖／取自維基百科）

▲班加羅爾位於印度南部的德干高原，海拔超過三千英尺。（圖／翻攝自維基百科）

國際中心／綜合報導

今日上午6時左右，位於印度南部的班加羅爾（Bengaluru）一座正在加蓋的建築物倒塌，截至發稿時間，已知有1人死亡、8人受傷，已緊急送往醫院接受治療，警方、消防人員以及救災人員正在進行救援行動。

根據外媒報導，該建築在卡納塔克邦首都班加羅爾的Pulikeshi Nagar地區倒塌，造成1人死亡，8人受傷，死者已被確定為比哈爾人Sambu Kumar。建築物內共有37名工人，主要來自比哈爾邦，拉賈斯坦邦和尼泊爾。據悉，另一棟建築物同時在班加羅爾庫克鎮哈欽斯路上倒塌。

負責大班加羅爾市政設施與基礎建設資產的行政機構BBMP首長馬里卡瓊斯（Gangambika Mallikarjuns）說，「建築物倒塌是因為私自加蓋樓層，違反了規定，已指示官員採取嚴厲行動並拆除這些建築物。」

基礎設施失敗導致的傷亡事故經常在印度發生。建築物專家斥責，印度的管理鬆懈且腐敗現象忽視建築規則，導致建商不遵守法規經常使用劣質材料。

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關鍵字：印度,班加羅爾,倒塌

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