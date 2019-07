建築物違建加蓋倒塌　印度工人活埋至少1死8傷

▲班加羅爾位於印度南部的德干高原,海拔超過三千英尺。(圖/翻攝自維基百科)

國際中心/綜合報導

今日上午6時左右,位於印度南部的班加羅爾(Bengaluru)一座正在加蓋的建築物倒塌,截至發稿時間,已知有1人死亡、8人受傷,已緊急送往醫院接受治療,警方、消防人員以及救災人員正在進行救援行動。

根據外媒報導,該建築在卡納塔克邦首都班加羅爾的Pulikeshi Nagar地區倒塌,造成1人死亡,8人受傷,死者已被確定為比哈爾人Sambu Kumar。建築物內共有37名工人,主要來自比哈爾邦,拉賈斯坦邦和尼泊爾。據悉,另一棟建築物同時在班加羅爾庫克鎮哈欽斯路上倒塌。

負責大班加羅爾市政設施與基礎建設資產的行政機構BBMP首長馬里卡瓊斯(Gangambika Mallikarjuns)說,「建築物倒塌是因為私自加蓋樓層,違反了規定,已指示官員採取嚴厲行動並拆除這些建築物。」

基礎設施失敗導致的傷亡事故經常在印度發生。建築物專家斥責,印度的管理鬆懈且腐敗現象忽視建築規則,導致建商不遵守法規經常使用劣質材料。

Karnataka: One person dead after an under construction building collapsed in Pulikeshi Nagar, Bengaluru. Search & rescue operation underway, two people rescued from the debris so far. More details awaited. pic.twitter.com/XsavinSMXP